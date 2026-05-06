ATA BERK VE KÜBRA SEVGİLİ OLDU



İlk önce normal arkadaştılar. Devamında sevgili oldular. 1 yada 1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu 1,5 aylık süreç içerisinde ben, Ata Berk Sezen ve Kübra Yapıcı ve Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye (Antalya merkez, Kültür kafeler caddesi) okey oynamaya 2 - 3 günde bir gidiyorduk. Görüşmelerimiz sıklaşmıştı.



KÜBRA HERKESTEN BORÇ ALMIŞTI



Kübra herkesten borç almıştı. Hatta benden de 20.000 TL borç almıştı. Ata Berk'ten de büyük ihtimalle borç aldığını düşünüyorum. Olay günü yani 29/04/2026 tarihinde Kozmik kafede Kübra bana olan borcunu ödedi. Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Kübra Yapıcı, Ata ile birlikte yaşadıklarından dolayı Kübra'nın bütün banka bilgileri ve telefon bilgilerine Ata Berk almıştı. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce kendisine olan borcu ödemediğini, parasını alacağını söyledi. 30/04/2026 günü saat 04:00 - 05:00 sıralarında kafeden üçümüz birlikte çıktık. Biz ikimiz öne bindik. Kübra Yapıcı arkaya bindi ve uyudu. Aracı ben kullanıyordum. Araç 07 CGJ 423 plakalı Audi marka araç ile yola çıktık. Araçla birlikte üçümüz Bucak ilçesine Seydiköy'e geldik. Yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere geldik.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.



KÜBRA UYURKEN ATA BERK KAFASIN BİR EL ATEŞ ETTİ



Kübra Yapıcı aracın arka koltuklarında uyurken Ata Berk arabadan indi. Soldan arka kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Sonrasında araca bindik, yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere tırmandık. Araçtan Kübra'nın cesedini çıkardık. Yolun kenarında bulunan ev eşyalarının içerisinde kırmızı mavi desenli çöp olarak atılmış olan halıya cesedi sardık. Bu sıralarda saat 07:00 - 09:00 aralığındaydı. Cesedi olduğu yerde bıraktık. Devamında yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim evin önüne geldik. Orada bulunan 2 adet küreği aldık.



SİLAHLARI ESKİŞEHİR'DE GÖMÜP İSTANBUL'A GİTTİK



Tekrardan cesedin olduğu yere çıktık. Cesedi yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere gömdük. Sonra kürekleri aldığımız yere koyduk. Aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktık. Yolda devam ederken Eskişehir'e gelmeden yol üstünde bir köye girdik. Orada silahı gömdük. Silahı gömdükten sonra İstanbul'a devam ettik. 30/04/2026 tarihinde İstanbul'a vardık. Ata Berk İstanbul'da bir çanta dolusu bıçak, kesici ve delici aletler aldı. İstanbul'dan tekrardan geri dönüşe geçtik.



ANTALYA'YA DÖNÜŞTE BENZİN ALDIK



Bilinmedik bir petrolden 5 litrelik su bidonuna benzin aldı. 01/05/2026 tarihinde tekrardan Bucak Seydiköy'e geldik. Su deposunun olduğu yere İstanbul'dan dönüşte yolun kenarında bulduğumuz ve arabaya attığımız varili getirdik. Varili arabadan indirdik. Yoldan yine önceki aldığımız yerden kürekleri aldık. Cesedin gömülü olduğu yerden cesedi çıkardık. Cesedi halı ile birlikte gömmüştük. Yine halı ile birlikte araca yükledik. Cesedi yaktığımız yerin olduğu yere götürdük. Sonrasında cesedi almaya gittik.