Kübra Yapıcı cinayetinde itirafçı olan katil İlyas Umut Dalğar'ın savcılık ifadesinde olayın detaylarını anlattı. Burdur'da yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede Dalğar, Kübra Yapıcı ve Ata Berk Sezen ile bir süredir görüştüklerini, aralarındaki borç meselesi nedeniyle gerilim yaşandığını belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Kübra Yapıcı’nın katilleri kıskıvrak yakalandı!
KÜBRA'YI ATA ÖLDÜRDÜ
Olay günü üçü birlikte araçla yola çıktıklarını belirten Dalğar, Kübra Yapıcı'yı araçta uyuduğu sırada Ata Berk Sezen'in silahla öldürdüğünü ifade etti. Ardından cesedin farklı noktalara götürüldüğü, gömüldüğü, daha sonra tekrar çıkarılarak yakıldığı ve parçalanarak yok edilmeye çalışıldığı itiraf etti.
VİCDAN AZABIYLA TESLİM OLDUM
Dalğar, olay sonrası İstanbul'a gidildiğini, daha sonra tekrar olay yerine dönülerek delillerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anlattı. Şüpheli, yaşananlardan sonra vicdan azabı çektiğini belirterek emniyete gidip teslim olduğunu söyledi.
ALĞAR SAVCI HUZURUNDA YER GÖSTERDİĞİ GÖRÜNTÜLER
İfadesinde, olayları Ata Berk Sezen'in baskısı altında gerçekleştirdiğini öne süren Dalğar, pişman olduğunu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getirdi. Soruşturmadaki gizlilik kararı kaldırılırken Alğar'ın savcı huzurunda yer gösterdiği görüntüler de ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
Burdur’da şüpheli İlyas Umut Alğar’ın yer gösterdiği anlar
İşte Dalğar'ın savcılıkta verdiği ifadenin tam metni:
KÜBRA İLE OTELDE TANIŞTIK
Üzerime atılı suçlamayı anladım. Burdur Barosu Avukatı Mustafa Kağan Öztürk eşliğinde ifademi vereceğim. Bugün emniyet görevlileri ile birlikte ve Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptığım yer gösterme işlemleri doğrudur. Kendi hür irademle yaptım. Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce Bilgehan Otelde masaj hizmeti almak için gittiğimde tanıştım. Arkadaş olarak nadiren de olsa görüşmeye devam ettik. Bu görüşmelerimiz sadece telefon ile oldu. Belki bir iki kere yüz yüze gelmişliğimiz olmuştur. Son 1,5 aya kadar görüşmüşlüğümüz yoktur. Ata Berk Sezen ile Kübra Yapıcı'nın arkadaşlığı da yine beş yıl öncesinde benimle birlikte Bilgehan otelde masaj hizmetini nedeniyle tanışmıştır. Ata Berk yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya'ya yanıma beraber çalışmak için geldi. Kübra Yapıcı ile görüşmeye başladılar.
ATA BERK VE KÜBRA SEVGİLİ OLDU
İlk önce normal arkadaştılar. Devamında sevgili oldular. 1 yada 1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu 1,5 aylık süreç içerisinde ben, Ata Berk Sezen ve Kübra Yapıcı ve Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye (Antalya merkez, Kültür kafeler caddesi) okey oynamaya 2 - 3 günde bir gidiyorduk. Görüşmelerimiz sıklaşmıştı.
KÜBRA HERKESTEN BORÇ ALMIŞTI
Kübra herkesten borç almıştı. Hatta benden de 20.000 TL borç almıştı. Ata Berk'ten de büyük ihtimalle borç aldığını düşünüyorum. Olay günü yani 29/04/2026 tarihinde Kozmik kafede Kübra bana olan borcunu ödedi. Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Kübra Yapıcı, Ata ile birlikte yaşadıklarından dolayı Kübra'nın bütün banka bilgileri ve telefon bilgilerine Ata Berk almıştı. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce kendisine olan borcu ödemediğini, parasını alacağını söyledi. 30/04/2026 günü saat 04:00 - 05:00 sıralarında kafeden üçümüz birlikte çıktık. Biz ikimiz öne bindik. Kübra Yapıcı arkaya bindi ve uyudu. Aracı ben kullanıyordum. Araç 07 CGJ 423 plakalı Audi marka araç ile yola çıktık. Araçla birlikte üçümüz Bucak ilçesine Seydiköy'e geldik. Yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere geldik.
KÜBRA UYURKEN ATA BERK KAFASIN BİR EL ATEŞ ETTİ
Kübra Yapıcı aracın arka koltuklarında uyurken Ata Berk arabadan indi. Soldan arka kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Sonrasında araca bindik, yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere tırmandık. Araçtan Kübra'nın cesedini çıkardık. Yolun kenarında bulunan ev eşyalarının içerisinde kırmızı mavi desenli çöp olarak atılmış olan halıya cesedi sardık. Bu sıralarda saat 07:00 - 09:00 aralığındaydı. Cesedi olduğu yerde bıraktık. Devamında yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim evin önüne geldik. Orada bulunan 2 adet küreği aldık.
SİLAHLARI ESKİŞEHİR'DE GÖMÜP İSTANBUL'A GİTTİK
Tekrardan cesedin olduğu yere çıktık. Cesedi yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim yere gömdük. Sonra kürekleri aldığımız yere koyduk. Aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktık. Yolda devam ederken Eskişehir'e gelmeden yol üstünde bir köye girdik. Orada silahı gömdük. Silahı gömdükten sonra İstanbul'a devam ettik. 30/04/2026 tarihinde İstanbul'a vardık. Ata Berk İstanbul'da bir çanta dolusu bıçak, kesici ve delici aletler aldı. İstanbul'dan tekrardan geri dönüşe geçtik.
ANTALYA'YA DÖNÜŞTE BENZİN ALDIK
Bilinmedik bir petrolden 5 litrelik su bidonuna benzin aldı. 01/05/2026 tarihinde tekrardan Bucak Seydiköy'e geldik. Su deposunun olduğu yere İstanbul'dan dönüşte yolun kenarında bulduğumuz ve arabaya attığımız varili getirdik. Varili arabadan indirdik. Yoldan yine önceki aldığımız yerden kürekleri aldık. Cesedin gömülü olduğu yerden cesedi çıkardık. Cesedi halı ile birlikte gömmüştük. Yine halı ile birlikte araca yükledik. Cesedi yaktığımız yerin olduğu yere götürdük. Sonrasında cesedi almaya gittik.
CESEDİ YAKTIK
Cesedi varilin içine attıktan sonra Ata Berk önceden aldığı benzini cesedin üzerine döktü ve yaktı. Hatta yakarken kendi kolunu da yaktı. Yanık izleri hala kolunda duruyordur. Ceset yaklaşık bir yada iki saat yandı. Sonra kalan benzini tekrardan yanık cesedin üzerine döktü. Yeniden yaktı. Bir süre daha yandı. Sonrasında köye döndük. Kova ile su aldık.
BALYOZLA VURA VURA PARÇALADIK
Yine yer gösterme tutanağında gösterdiğim balyozları aldık. Önce su döktük söndürdük. Çıkardıktan sonra kürekle balyozla vura vura parçaladık. Kalan parçaların bazılarını çuvala koyduk. Gitmeden önce kalan parçaları tekrardan benzinle yaktık. Ceset parçaları olan çuvalı aracın bagajına koyduk. Korkuteli tarafında yine yer gösterme yapacağım çamurlu bir gölete attık. Araçla geri döndük. Antalya'dan kıyafet aldım. İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul'a gittik. Ata Berk'i bıraktıktan sonra bende geri döndüm.
VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM
Gece vakti döndüğüm için sabah geç uyandım. 05/05/2026 günü Uncalı Emniyet Amirliğine gittim. Olayları anlattım. Pişman olduğumu söyledim. Yardımcı olacağımı ve etkin pişmanlık yararlanmak istediğimi beyan ettim. Bu olay nedeniyle vicdan azabı çekiyorum. Bunların olacağını bilmiyordum. Ata Berk'in silah taşıdığını da bilmiyordum. Sadece Instagram storilerinden biliyorum. Antalya'ya uçakla geldiğinden dolayı silahı getirme ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Silahı nereden temin ettiğini bilmiyorum. Antalya'da kaldığım zaman zarfında üzerinde hiç silah görmedim. Ata Berk ile herhangi bir akrabalık bağım yoktur. Ata Berk ile internet üzerinden beş yıl önce ortak arkadaş üzerinden tanıştık. Böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmedim. Üzerinde silah olduğundan dolayı korktuğum için onu İstanbul'a bırakıp bu yüzden emniyete gitmeyi tercih ettim. Yaptığım her şeyi Ata Berk'in baskısı altında yaptım. Pişmanım.