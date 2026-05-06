Kağıthane’de boşanma cinayeti: Kayınvalide kızını vuran damadını bıçakla öldürdü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 6 Mayıs 2026 günü boşanma aşamasındaki çift arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Boşanma aşamasındaki eşi eşi Nurşin E.'yi silahla yaralayan Rüzgar Eser'e kayınvalidesi Delal A. bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Eser hayatını kaybetti.

Kağıthane'de, Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşini vuran damadı kayınvalidesi öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Gül G.'nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.

Komşular meraklı gözlerle ekipleri izledi.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Ekipler olay yerinden delil topladı.

ÇİFTİN 4 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Polis kısa sürede olay yerine gitti.

Kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen Rüzgar Eser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


