Tekirdağ’da sıfır atık hedefleri açıklandı: 13 stratejik adım belirlendi

"SU KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin su stresi altında olduğunu vurgulayan Ağırbaş, su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Ağırbaş, "Bizim su kaynaklarımız bol değil. Su kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Dünyada bir tarafta obezite ilaçlarının fiyatı tartışılırken diğer tarafta insanlar bir bardak suya muhtaç halde hayatlarını kaybediyorlar. Kenya'daydım. O insanların evlerinde altyapı yok. Bırakın altyapıyı, o gün yiyecek ve içecekleri olmayabiliyor. Dünyanın böyle gerçekleri var. Dünyada her yıl açlık ve susuzluktan dolayı Ankara nüfusundan fazla insanı kaybediyoruz. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız" dedi.

SIFIR ATIK FORUMU'NA DAVET

Türkiye'de 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 zirvesi ile 5-7 Haziran'da İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na davette bulunan Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu'nda iklim meselelerine kendi doğrularımızla çözüm arayacağız. Dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getiririz bunun tartışması içinde olacağız" diye konuştu.

"ERGENE NEHRİ ARTIK OSB KAYNAKLI BİR ATIK TUTMUYOR"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 7 Nisan'da düzenlenen çalıştayın önemli sonuçlar verdiğini belirterek, Emine Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi'nin Tekirdağ'daki uygulamasının çalıştayla birlikte genişlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tekirdağ'da su konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Soytürk, Naip Barajı'na yönelik DSİ'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Soytürk, "Ölü hacim denilen eksi bölümden su çekiliyor. Ergene Havzası'ndaki OSB'lerin atıklarını büyük bir proje ile arıtıyoruz. Kurulan tesisimizde derin deşarjla Marmara Denizi'ne veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca değerler de kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. Ergene Nehri artık OSB'lerden kaynaklı herhangi bir atık tutmuyor" dedi.

"ÇEVRENİN GELECEĞİNİ KORUMAK ADINA BÜYÜK BİR PROJE"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu, Sıfır Atık vizyonunu çevrenin geleceğini korumak adına büyük bir proje olarak gördüklerini söyledi.

Topçu, "Tekirdağ sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle çok avantajları olan bir şehir. Sadece atığı toplayan değil, kaynağında ayrıştıran, geri dönüşüme kazandıran, enerjiye dönüştüren, vatandaşı da bu sürece dahil eden bir belediyeyiz. Sıfır atık hedeflerini önemsiyoruz. Kurumsal düzeyde bu bilinci genişletmeyi kıymetli buluyoruz. Bu şehirde üretim var, bilim var, dayanışma var. Hep beraber, el ele bu projeyi daha iyi hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz için uygulanabilir, ölçülebilir raporlar elde edildi"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, konferansla birlikte çalıştayda şehrin geleceği adına atılan somut adımların sonuçlarının paylaşıldığını belirtti.

Şahin, "Çalıştayımızda akademisyenlerimizden STK'lara kadar geniş bir paydaş yelpazesi ile bir araya geldik. Şehrimiz için uygulanabilir, ölçülebilir ve takip edilebilir raporlar elde edildi. Bu raporlar ülkemizin ulusal sıfır atık stratejisine Tekirdağ'dan sunulan en güçlü ve somut katkı olacaktır. Üniversiteler bilgiyi aynı zamanda toplumsal faydaya dönüştürecek köprülerdir. Tekirdağ Sıfır Atık Hedef Belgesi, şehrimizde önümüzdeki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne kadar atılacak olan adımlardır. Daha temiz, daha yeşil, israfın olmadığı bir Tekirdağ, bir Türkiye ve dünya için hep birlikte çalışmaya devam etmek dileğiyle" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'IN GÜÇLÜ YÖNLERİ VE ÇEVRESEL ZORLUKLARI AÇIKLANDI

Çalıştay kapsamında Tekirdağ'ı eşsiz kılan değerler ile kentin karşı karşıya bulunduğu sistematik ve birbiriyle bağlantılı zorluklar da konferansta açıklandı.

Tekirdağ'ı eşsiz kılan değerler şöyle sıralandı:

Tarihi ve kültürel zenginliği, yüksek turizm potansiyeli ve sahil turizmi imkanı, kara, deniz, hava ve demiryolunu bir arada bulunduran jeopolitik konumu, Trakya bölgesinin önemli tarım ve sanayi merkezlerinden biri olması, verimli tarım arazileri ve tarımsal sanayi varlığı, gelişmiş sanayi ve ticaret hacmi, İstanbul'a yakınlığı sayesinde pazar avantajı, liman kenti olması ve deniz ticaretine katkısı, Marmara Denizi'ne ve Karadeniz'e kıyısı bulunması.

Plansız kentleşme ve hızlı yapılaşma, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma sistemlerinin yaygın olmaması, sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle çevre kirliliği baskısı, hızlı nüfus artışı ve sanayiye bağlı göç, su kaynakları üzerindeki baskı ve yeraltı sularının azalması, transit geçiş yollarının bulunmaması nedeniyle ulaşım yoğunluğu, Marmara Denizi kirliliği ve deniz ekosistemine yönelik riskler ile iklim değişikliğine bağlı riskler ise Tekirdağ'ın sistematik ve birbiriyle bağlantılı zorlukları arasında gösterildi.

TEKİRDAĞ İÇİN 13 STRATEJİK HEDEF BELİRLENDİ

Konferansta, çalıştay çıktılarından elde edilen veriler ve raporlandırmalar sonucunda belirlenen 13 stratejik hedef de kamuoyuna sunuldu.

Buna göre, kamu kurumlarında sıfır atık uygulamaları kapsamında ofis çöp kutularının kaldırılmasının sağlanması, belediye başkanlıkları tarafından 11 ilçede en az bir adet sıfır atık temalı park oluşturulması, Tekirdağ'da tüm ilçe belediye başkanlıkları tarafından sıfır atık marketlerinin açılması, kamu kurumlarında tek kullanımlık plastik ürün yerine termos, matara ve su sebili gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Gıda atıklarında israfı azaltmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince mama üretim tesisinin kurulması ve bu ürünlerin hayvan barınaklarına gönderilmesinin sağlanması, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince çevre odaklı bileşenlerin yer alacağı sıfır atık temalı park alanlarının oluşturulması, tüm kamu kurumlarında bitkisel atık yağ toplama alanlarının oluşturulması ve Çorlu Çayı'nda, Çerkezköy-Ergene ilçeleri arasında dip çamur temizliği yapılarak toplanan çamurun bertarafa gönderilmesi de hedefler arasında yer aldı.

Ayrıca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi koordinasyonunda, Süleymanpaşa ilçesinde iklim değişikliği, afet ve doğa temelli farkındalık ile kapasite geliştirme projesine pilot uygulama olarak başlanılması, ilçe belediye başkanlıkları tarafından her ilçede en az bir adet geri dönüşüm ve takas pazarının kurulması, ilçe belediyeleri tarafından her ilçede en az bir adet atık ayrıştırma, sıfır atık kuralları ve renk skalası gibi konularda eğitim faaliyetleri ile farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda her ilçede en az bir ilkokulda Sıfır Atık Kulübü kurulması ve bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, "Ortak Evimiz Şehrimiz" yaklaşımı doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından kurakçıl peyzaj uygulamalarının artırılması da stratejik hedefler arasında yer aldı.

"TEKİRDAĞ SIFIR ATIK HAREKETİ: YEŞİL SANAYİ DEVRİ" ÇAĞRISI

Konferansta, "Tekirdağ Sıfır Atık Hareketi: Yeşil Sanayi Devri" hedefiyle tüm kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere çağrıda bulunuldu.

Bu kapsamda tüm paydaşlar, 'Tekirdağ Sıfır Atık Hareketi' vizyonu etrafında buluşmaya ve sürdürülebilir geleceği birlikte inşa etmeye davet edildi.

ÇALIŞTAY ÇIKTILARI ULUSAL HEDEFLERLE UYUMLU ÇERÇEVEDE SUNULDU

7 Nisan 2026'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay sürecinde, kentin ve Trakya Bölgesi'nin çevresel öncelikleri çok boyutlu ve katılımcı bir yaklaşımla ele alındı.

Çalıştayda mevcut uygulamalar, yerel çözüm modelleri ve yenilikçi yaklaşımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu sürecin çıktıları, Sonuç Konferansı'nda bütüncül bir çerçevede sunularak yerel düzeyde geliştirilen önerilerin ulusal politika hedefleriyle uyumu ortaya konuldu.

Konferanstaki sunumlarda, Tekirdağ'ı özgün kılan çevresel değerler ile kentin karşı karşıya bulunduğu baskı unsurları kapsamlı biçimde ele alındı. Çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri detaylı şekilde paylaşıldı.

İlin yıllık sıfır atık hedefleri de somut ve ölçülebilir göstergelerle tanımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" teması doğrultusunda hazırlanan Tekirdağ ölçekli dönüşüm stratejileri, ulusal hedeflerle uyumlu bir perspektifle değerlendirildi.

STANTLAR GEZİLDİ, İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞILDI

Program kapsamında, kentin öne çıkan sıfır atık uygulamalarını içeren stant alanları ziyaret edildi. Sıfır Atık Uygulama Örnekleri Film Gösterimi gerçekleştirildi ve sürece katkı sunan paydaşlara belge takdim edildi.

SIFIR ATIK İL DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDECEK

Konferans kapsamında ayrıca, Tekirdağ Valiliği bünyesinde il genelindeki sıfır atık çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak "Sıfır Atık İl Danışma Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik süreç başlatıldı.

Gerçekleştirilen Sonuç Konferansı ile birlikte, çalıştay çıktılarının somut uygulamalara dönüştürülmesine yönelik önemli bir eşik aşıldı. Kentin atık yönetimi alanındaki ihtiyaçlarına stratejik ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya konuldu.

COP31 sürecine yerel ölçekte ölçülebilir katkılar sunulması hedefi doğrultusunda somut adımlar belirlendi. Konferans aracılığıyla israfla mücadelede iyi uygulama örneklerinin görünürlüğü artırıldı; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve diğer paydaşlar arasında etkin koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli bir zemin tesis edildi.

YERELDEN ULUSALA SIFIR ATIK POLİTİKALARINA KATKI

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları", yerel düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçların, sorun alanlarının ve iyi uygulama örneklerinin sistematik biçimde analiz edilmesini sağlıyor.

Sonuç konferanslarında kamuoyuyla paylaşılan raporlar, ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılmak üzere hazırlanıyor. Bu raporlar, politika geliştirme, stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde referans doküman niteliği taşıyor.

Çalışmalarla, israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, çok paydaşlı iş birliğinin güç kazandığı ve ortak aklın ön plana çıktığı bir yönetişim modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu modelin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecine kalıcı katkılar sunması hedefleniyor.