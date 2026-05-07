Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" araştırması, çalışma hayatı ile bakım sorumluluklarına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i bakım sorumluluğu taşıyor.



Araştırma, 2025 yılı boyunca Hanehalkı İşgücü Araştırması kapsamında gerçekleştirildi. Çalışmada bireylerin iş gücüne katılımı ile çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluklarının iş ve aile yaşamına etkileri incelendi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü bakım sorumluluğu taşıyor.



KADINLARDA ORAN DAHA YÜKSEK



Verilere göre bakım sorumluluğu bulunanların oranı erkeklerde yüzde 40,6 olurken kadınlarda yüzde 45,6 olarak hesaplandı.

18-74 yaş grubunda genel iş gücüne katılım oranı yüzde 58,2 olarak kaydedildi. Bakım sorumluluğu bulunanlarda bu oran yüzde 60,5'e çıkarken bakım sorumluluğu olmayanlarda yüzde 56,4 seviyesinde kaldı.



Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,8 olarak ölçülürken bu oran bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda yüzde 41,7 oldu. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı yüzde 86'ya ulaştı.