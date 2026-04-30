Bu nedenle eylemin planlı olduğu ifade edildi.

Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüphelinin olay sırasında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla desteklendiği belirtildi.

Ancak maktulün ailesi, olayın bu şekilde değerlendirilmesine itiraz ederek suçun "tasarlayarak öldürme" kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.

"TANIK DEĞİL, TEŞEBBÜS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Dilekçede ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız'ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının hatalı olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu. Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.