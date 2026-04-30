18 AKREP TÜRÜ İNCELENDİ

Araştırmacılar, X ışını analizleri ve elektron mikroskopları kullanarak 18 farklı akrep türünün iğneleri ile kıskaçlarını detaylı şekilde taradı. Yapılan incelemelerde, çinkonun çoğunlukla iğnenin en uç kısmında yoğunlaştığı görüldü. Manganezin ise iğnenin daha alt bölümlerinde baskın hale geldiği belirlendi.

Kıskaçlarda ise farklı bir yapı dikkat çekti. Çinko ve demirin özellikle kesici kenarın iç yüzeyinde yoğunlaştığı saptandı. Bilim insanlarına göre bu durum, akreplerin avlarını kavrama ve ezme sırasında oluşan baskıya karşı daha dayanıklı olmalarını sağlıyor.

Ancak araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, aynı tür içinde bile metal dağılımının değişiklik göstermesi oldu. Kıskaçlarında yüksek seviyede çinko bulunan türlerin iğnelerinde daha düşük çinko oranları görülürken, bazı türlerde bunun tam tersi gözlemlendi.

"DOĞA METALLERİ USTACA TASARLIYOR"

Smithsonian Müzesi Koruma Enstitüsü'nde araştırma bilimcisi olan Edward Vicenzi, kullanılan teknolojilerin doğadaki bu karmaşık yapıyı ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kullandığımız mikroskobik ölçekli yöntemler, tek tek geçiş metallerini son derece ayrıntılı bir şekilde tanımlamamıza ve doğanın bu metalleri akrebin silahlarında nasıl ustaca tasarladığını görmemize olanak sağladı."

İmparator akrebin ( Pandinus imperator ) iğnesinde bulunan metalleri gösteren mikro X-ışını floresans mikroskobu görüntüsü . Çinko (kırmızı) uca doğru yoğunlaşmışken, manganez (yeşil) daha aşağıda yoğunlaşmış ve aralarında net bir çizgi bulunmaktadır.

BAZI TÜRLER KISKAÇLARINI, BAZILARI ZEHİRLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Bilim insanlarına göre akrep türleri genel olarak benzer bir vücut planına sahip olsa da, her tür farklı bir silah sistemine öncelik veriyor.

Örneğin Opistophthalmus cinsine ait akrepler oldukça güçlü kıskaçlara sahipken, kuyrukları ve iğneleri daha zayıf kalıyor. Bunun nedeni ise bu türlerin ön bacaklarını sürekli yuva kazmak için kullanmaları ve avlarını daha çok kıskaçlarıyla ezerek etkisiz hale getirmeleri. İğneleri ise çoğunlukla ikinci planda kalıyor.

Buna karşılık Parabuthus cinsine ait ve "kalın kuyruklu akrepler" olarak bilinen türlerde durum tamamen farklı. Bu akrepler güçlü zehirleri sayesinde avlarını hızla etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle avı fiziksel olarak sıkıştırmaya fazla ihtiyaç duymadıkları için daha küçük ve zayıf kıskaçlara sahipler.

BEKLENMEDİK SONUÇ BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTTI

Araştırma ekibi başlangıçta büyük ve güçlü kıskaçların daha fazla metal içerdiğini düşünüyordu. Ancak sonuçlar bunun tam tersini gösterdi.

Analizler, daha uzun fakat daha düşük ezme gücüne sahip kıskaçların, güçlü kıskaçlara kıyasla daha yüksek çinko zenginleşmesine sahip olduğunu ortaya koydu.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde görev yapan evrimsel biyolog Sam Campbell, bu durumun ilk bakışta şaşırtıcı göründüğünü ancak önemli bir biyolojik mantığa sahip olduğunu söyledi.

Campbell, "Bu, çinkonun sertliğin ötesinde bir rolü olduğunu, belki de dayanıklılıkta daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Uzun kıskaçların avı yakalayıp zehir enjekte edilene kadar kaçmasını engellemek için kritik öneme sahip olduğunu belirten Campbell, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ilginç bir bulgu çünkü bir silahın nasıl kullanıldığı ile onu güçlendiren metalin özellikleri arasında evrimsel bir ilişki olduğunu gösteriyor."

BULGULAR SADECE AKREPLERLE SINIRLI DEĞİL

Araştırmacılar, bu keşfin yalnızca akrepler için değil, örümcek dişleri, karınca çeneleri, arı ve yaban arısı iğneleri gibi metal destekli biyolojik silahlara sahip diğer eklembacaklılar için de önemli sonuçlar taşıdığını belirtiyor.

Bilim insanları ayrıca tarih öncesinde yaşamış ve kafalarında dev metal dikenler taşıyan "cehennem karıncaları" gibi türlerin bugün hala hayatta olmamasının da oldukça sevindirici olduğunu ifade ediyor.

(Science Alert, Takvim foto arşiv)