Roma’dan Osmanlı’ya uzanıyor: 2 bin yıllık dev kule ziyarete açılıyor

Edirne’de Roma döneminden günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olan Makedon Kulesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandığında tarihi yapı, hem müze hem de seyir terası olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

  • Edirne'de MS 137 yılında Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen 48 metre yüksekliğindeki Makedon Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayında tamamlanacak.
  • Aralık 2021'de başlayan restorasyon sırasında yapılan arkeolojik kazılarda Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait katmanlara ulaşıldı ve alan arkeopark olarak düzenlenecek.
  • Restorasyon sonrası kulede müze alanları, Edirne manzaralı seyir terası ve sosyal etkinlik düzenlenebilecek kafe bölümleri oluşturulacak.
  • Edirne Valisi Yunus Sezer, kulenin Galata Kulesi'nden daha eski olduğunu belirterek alanın Edirne Bienali'ne yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
  • Makedon Kulesi'nin ziyarete açılmasıyla Edirne'nin kültür turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Geçmişi milattan sonra 137 yılına uzanan kule, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edildi. Osmanlı döneminde ise saat kulesi olarak kullanılan yapı, Edirne'nin tarih boyunca geçirdiği farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. Yaklaşık 48 metre yüksekliğindeki kule, kentin simge yapıları arasında yer alıyor.

RESTORASYONLA BİRLİKTE ARKEOLOJİK KAZILAR YAPILDI

2021 yılının Aralık ayında başlatılan restorasyon süreci boyunca kulenin çevresinde arkeolojik çalışmalar da gerçekleştirildi. Kazılarda Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çeşitli katmanlara ulaşıldı. Elde edilen bulguların bulunduğu alanın arkeopark olarak düzenlenmesi planlanıyor.

"GALATA KULESİ'NDEN DAHA ESKİ"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Makedon Kulesi'nin kentin tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapının çok eski bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Sezer, kulenin tarihinin Galata Kulesi'nden daha eskiye dayandığını söyledi. Restorasyonun mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Sezer, alanın Edirne Bienali'ne yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

MÜZE, SEYİR TERASI VE SOSYAL ALAN OLACAK

Restorasyonun ardından kule içerisinde ziyaretçilere açık sergi ve gezi alanları oluşturulacak. Alt bölümlerde yapının tarihi sürecini anlatan müze alanlarının yer alması planlanırken, üst katta ise Edirne manzarasının izlenebileceği bir seyir terası bulunacak. Ayrıca kulede sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği ve kafe olarak değerlendirilebilecek bölümlerin de oluşturulması düşünülüyor.

EDİRNE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Tarihi kimliğiyle dikkat çeken Makedon Kulesi'nin yeniden ziyarete açılmasıyla birlikte Edirne'nin kültür turizmine önemli katkı sunması bekleniyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yapı, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olacak.

(DHA)

