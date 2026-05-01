Edirne'de pompalı dehşet: 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i arkadaşı tüfekle vurdu!

Edirne'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 15 yaşında A.Ç. tartıştığı arkadaşı Gizem Özdemir'i (14), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

Edirne'de 15 yaşındaki A.Ç. tartıştığı arkadaşı 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı. Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GİZEM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

