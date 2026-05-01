Diyarbakır'da 2 çocuk babası taksi şoförü Veysel Meşe, iddiaya göre husumetli aileden bir kişiye benzetildiği için pusuya düşürülerek öldürüldü. Ölmeden önce "Ben değilim, ben değilim" dediği belirtilen Meşe'nin öldürülmesine ilişkin davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TAKSİYE YOLCU GİBİ BİNDİ, PUSUYA GÖTÜRDÜ
Olay, 6 Ekim 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü ve 2 çocuk babası Veysel Meşe, 820'nci Sokak'ta park ettiği aracının içindeyken yanına gelen kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu sol bacağı ve göğsünden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meşe, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Meşe'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek aile kabristanında defnedildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4'ü boş 5 kovan bulundu.
KANLI PUSUDA 10 TUTUKLAMA
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Ali Yakoğlu (31), Muhammed Güngörür (22), Nihat Mafrak (32), Sidar Atlı (34), M.Y. (34), A.Y. (59), M.Y. (44), N.Y. (40) ile suça sürüklenen çocuklar B.S.Ç. ve A.Ö. yakalanarak tutuklandı.
Lokman Mercan (31) ve Yusuf Koçyiğit (24) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
"5 BİN TL VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
Veysel Meşe'nin taksisine yolcu gibi binip onu olayın yaşandığı sokağa götürdüğü belirlenen suça sürüklenen çocuk B.S.Ç., ifadesinde kendisinden 5 bin TL karşılığında taksiciyi olay yerine götürmesinin istendiğini anlattı.
B.S.Ç., "Olaya karışan Muhammed Güngör ve Yusuf Koçyiğit'i mahalleden tanırım. Maktul Veysel'i tanımam. Olaydan bir gün önce Yusuf Koçyiğit yanıma geldi. Taksi durağında çalışan plakasını söyledikleri taksiye binip olayın yaşandığı Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak'a getirmemi istedi. Neden benden böyle bir şey istediklerini sorduğumda ise aralarında alacak meselesi olduğunu, sadece konuşmak istediklerini, telefona cevap vermediğini söyledi. Ben Yusuf Koçyiğit ile konuştum. Yusuf bana hatta dediklerini yaparsam 5 bin TL para vereceklerini söyledi" dedi.
"BEN DEĞİLİM" DEDİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
B.S.Ç., olay akşamı kendisine söylenen taksi durağına gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir sonraki akşam söyledikleri taksi durağına gittiğimde aracı orada gördüm. Müşteri gibi taksiye binerek taksiyi Yusuf'un bana dediği sokağa götürdüm. Ben taksinin parasını ödeyip tam taksiden indiğim sırada Muhammed ve Yusuf geldi. Muhammed maktule silahı doğrulttu bu arada silah tutukluluk yaptı.
Maktul de 'Ben değilim, ben değilim' şeklinde sözler söyledi. Ancak Muhammed maktule 4-5 el ateş etti. Daha sonra Muhammed ve Yusuf olay yerinden kaçtılar. Ben olay yerinden ayrılmadım."
B.S.Ç., şüphelilerle birlikte hareket etmediğini savunarak, "Şüphelilerin maktulü vuracaklarını hiç düşünmemiştim. Şüpheliler ile birlikte hareket etmedim. Zaten hareket etseydim şüpheliler kaçtığında ben de polisi aramak, ambulansa haber vermek yerine onlar gibi kaçardım" ifadelerini kullandı.
YARALI HALDE SÖYLEDİ: "YOLCU OLARAK ALDIĞIM KİŞİ KATİLLERİ TANIYOR"
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Meşe'nin yaralandıktan sonra özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Tedavisi sırasında yapılan kısa görüşmede Meşe'nin, durakta yolcu olarak aldığı kişinin şüphelileri tanıdığını söylediği yer aldı.
ACILI BABADAN MAHKEMEDE İSYAN: "3 DAİRE TEKLİF ETTİLER"
10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar, katılanlar ve avukatları katıldı.
Duruşmada konuşan Veysel Meşe'nin babası Mehmet Meşe, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Mehmet Meşe, "Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz. Tutuklu sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir sanıkla husumetimiz yoktur. Sanıklar, sürekli aracıları barışmak için gönderdiler. 3 daire bize teklif ettiler.
Değil 3 daire, tüm Diyarbakır'ı da üzerime tapu etseler dahi asla kabul etmiyorum. Benim çocuğum nasıl toprakta çürüyor ise tüm sanıkların da cezaevinde çürümelerini talep ediyorum. Sidar Atlı tetikçidir. Biz kesinlikle sanıklarla barışmayacağız. Adalet istiyorum" diye konuştu.
MAHKEMEDEN 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür'ün Veysel Meşe'ye karşı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.
4 sanık hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
2 ÇOCUĞA HAPİS CEZASI
Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar B.S.Ç. ve A.Ö. hakkında da hüküm kurdu.
Suç tarihinde 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmadıkları anlaşılan çocuklardan B.S.Ç. hakkında 22 yıl hapis cezası verildi.
A.Ö. hakkında ise 1/3 oranında indirim uygulanarak 12 yıl hapis cezasına hükmedildi. A.Ö.'ye ayrıca "Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan 8 ay hapis ve adli para cezası verildi.
4 KİŞİYE BERAAT, 2 FİRARİNİN DOSYASI AYRILDI
Sanıkların eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle A.Y., M.Y., M.Y. ve N.Y. hakkında beraat kararı verildi.
Olay tarihinden bu yana aranan ve firari durumda olan Lokman Mercan ile Yusuf Koçyiğit'in dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.
"HUSUMETLİSİ YERİNE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"
Veysel Meşe'nin babası Mehmet Meşe, oğlunun yanlış hedef seçildiğini belirterek, "Oğlum başkasının yerinde öldürüldü. Oğlum Orman Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Akşamları iş çıkışı taksiye çıkıyor, çoluk çocuğunun ekmeğinin peşinde koşuyordu. Şüpheliler ile taksici A.A.'nın aileleri arasında çiftçi kayıt sistemi nedeniyle husumet varmış. Kavga çıkmış. O kavgada 2 kişiyi silahla vurmuşlar" dedi.
Mehmet Meşe, husumetli aileden bir kişinin kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, "Husumetli aileden biri geldi, 'Sizin katillerinizi tanıyorum, ben isim vermişim emniyete. Veysel Meşe'nin kanı yerde kalmasın, faili meçhul olmaması için gidip emniyete bilgi vermişim. Bizimle başka bir aile arasında husumet vardı.
Bizim akrabamızı götüreceğine Veysel Meşe ona benzediği için onu götürmüşler, zaten o kişi de durakta çalışıyordu' dedi. A.A.'nın babası da 'Benim çocuğumu götüreceğine Veysel Meşe'yi götürmüşler' dedi" ifadelerini kullandı.
"2 TAKSİYİ ÖNDEN ÇIKARMIŞLAR"
Acılı baba, oğlunun olay yerine götürülme sürecine ilişkin de çarpıcı detaylar paylaştı.
Mehmet Meşe, "Çocuğumu götürürken öyle profesyoneldir ki bu çete, 2 kişi de sıra çabuk Veysel'e gelsin diye 2 taksiyi önden çıkartmışlar. 2 maskeli tarafından çocuğum katledildi. Çocuğumu ilk önce ayağından vuruyor, kaçarken sırtından vuruyor. Çocuğum 'Ben değilim, ben değilim' diyor. Yine çocuğuma ateş ediyor" dedi.
"HER GÜN BABALARINI ARIYORLAR"
Mehmet Meşe, oğlunun geride 2 kız çocuğu bıraktığını belirterek, "Çocuğumun 2 kızı var. Her gün babalarını arıyorlar. Ben babalarını nereden getireyim? Hakim ve savcılar benim çocuğumun hakkını yemedi. Allah razı olsun devletin adaletine. Benim kimim kimsem yoktur. Bunların tam araştırılıp diğer azmettiricilerin de ceza almasını istiyorum. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin" ifadelerini kullandı.