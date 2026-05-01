B.S.Ç., "Olaya karışan Muhammed Güngör ve Yusuf Koçyiğit'i mahalleden tanırım. Maktul Veysel'i tanımam. Olaydan bir gün önce Yusuf Koçyiğit yanıma geldi. Taksi durağında çalışan plakasını söyledikleri taksiye binip olayın yaşandığı Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak'a getirmemi istedi. Neden benden böyle bir şey istediklerini sorduğumda ise aralarında alacak meselesi olduğunu, sadece konuşmak istediklerini, telefona cevap vermediğini söyledi. Ben Yusuf Koçyiğit ile konuştum. Yusuf bana hatta dediklerini yaparsam 5 bin TL para vereceklerini söyledi" dedi.

Veysel Meşe'nin taksisine yolcu gibi binip onu olayın yaşandığı sokağa götürdüğü belirlenen suça sürüklenen çocuk B.S.Ç., ifadesinde kendisinden 5 bin TL karşılığında taksiciyi olay yerine götürmesinin istendiğini anlattı.

"BEN DEĞİLİM" DEDİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

B.S.Ç., olay akşamı kendisine söylenen taksi durağına gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki akşam söyledikleri taksi durağına gittiğimde aracı orada gördüm. Müşteri gibi taksiye binerek taksiyi Yusuf'un bana dediği sokağa götürdüm. Ben taksinin parasını ödeyip tam taksiden indiğim sırada Muhammed ve Yusuf geldi. Muhammed maktule silahı doğrulttu bu arada silah tutukluluk yaptı.

Maktul de 'Ben değilim, ben değilim' şeklinde sözler söyledi. Ancak Muhammed maktule 4-5 el ateş etti. Daha sonra Muhammed ve Yusuf olay yerinden kaçtılar. Ben olay yerinden ayrılmadım."

B.S.Ç., şüphelilerle birlikte hareket etmediğini savunarak, "Şüphelilerin maktulü vuracaklarını hiç düşünmemiştim. Şüpheliler ile birlikte hareket etmedim. Zaten hareket etseydim şüpheliler kaçtığında ben de polisi aramak, ambulansa haber vermek yerine onlar gibi kaçardım" ifadelerini kullandı.