CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda bu sabah saatlerinde dümen arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında sürüklenerek karaya oturdu. Boğaz'ın incisi yalılara metreler kala durabilen dev gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri anında seferber oldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörler, balık adam ekibi ve tahlisiye botu ile kurtarma çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Boğazı'nda Rusya'dan Kocaeli'ne giden KAPPA isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Sarıyer Yeniköy önlerinde karaya oturdu.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörler, balık adam ekibi ve tahlisiye botu ile kurtarma çalışması başlattı.
  • İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.
  • Gemide kılavuz kaptan bulunduğu sırada kaza meydana geldi.
  • Olay yerine polis ve KEGM ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlattı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

KEGM'den yapılan diğer açıklamada ise "Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda konteyner gemisi kurtarıldı.

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği yeniden başladı

Ordu'da ceketinden çıkardığı satırla belediye çalışanına saldırdı
SONRAKİ HABER

Ceketinden çıkardığı satırla belediye çalışanına saldırdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler