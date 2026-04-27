Olay yerine polis ve KEGM ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörler, balık adam ekibi ve tahlisiye botu ile kurtarma çalışması başlattı.

Boğaz'ın incisi yalılara metreler kala durabilen dev gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri anında seferber oldu.

İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Dev gemi yalıya metreler kala karaya oturdu

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlattı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."