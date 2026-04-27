Aybastı Belediyesi'nde Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkan sekreteri Adem Demirkale'ye satırla saldırı düzenledi.

Olay, 21 Nisan günü saat 10.50'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aybastı Belediyesi'ne giden Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye bazı sorular sordu.

Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.) Bir süre sonra Yusuf Doğan, Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu. Bu esnada Demirkale ve diğer belediye çalışanları şahsı etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.