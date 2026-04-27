Ordu'da ceketinden çıkardığı satırla belediye çalışanına saldırdı

Ordu Aybastı Belediyesi’nde bir şahıs, belediye çalışanını başına satırla vurarak ağır yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan Yusuf Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Aybastı Belediyesi'nde Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkan sekreteri Adem Demirkale'ye satırla saldırı düzenledi.
  • Saldırgan Yusuf Doğan, ceketinden çıkardığı satırla Adem Demirkale'yi başından iki kez yaraladı.
  • Yaralanan Adem Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.
  • Belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Saldırı anı ve şahsın elindeki satırın alınma süreci belediyeye ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 21 Nisan günü saat 10.50'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aybastı Belediyesi'ne giden Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye bazı sorular sordu.

Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Bir süre sonra Yusuf Doğan, Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu. Bu esnada Demirkale ve diğer belediye çalışanları şahsı etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın yaşandığı an ise belediyeye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Yusuf Doğan isimli şahsın sekreterlik odasına geldiği, bir süre sonra ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale'nin başına 2 kez vurduğu anlar yer alıyor. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren şahsın ikna edilerek güçlükle elinden satırın alındığı anlar da görüntülere yansıdı.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

