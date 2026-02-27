Yalova Çınarcık'ta 2 ay önce Muhammet Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener Ergin'nin scooter ile saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener Ergin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ergin'in babaya karşı saldırısıyla ilgili 3 yıldan 9 yıla kadar, İkra için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanık Şener Ergin savunmasında, "Ben vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammet çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm. 1 kez vurdum. Vurduğum cisim de scooterın bir parçasıydı" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.