Kucağında bebeğiyle dövülen babaya bir de mahkemede saldırdı: "Çocuğu sonradan kucağına aldı"

Baba ve kızına saldıran Şener Ergin, duruşmada pişkin savunma yaptı: 1 kez vurdum. O cisim de scooterın bir parçasıydı...

Kaynak Gazete
Yalova Çınarcık'ta 2 ay önce Muhammet Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener Ergin'nin scooter ile saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener Ergin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırgan Şener Ergin. (Fotoğraflar Takvim Arşiv'e aittir.)

Ergin'in babaya karşı saldırısıyla ilgili 3 yıldan 9 yıla kadar, İkra için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanık Şener Ergin savunmasında, "Ben vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammet çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm. 1 kez vurdum. Vurduğum cisim de scooterın bir parçasıydı" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

