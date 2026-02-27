Scooter silah sayıldı: 14 aylık bebeğe saldırıya 36 yıl hapis

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI Olay günü iftar alışverişinden dönen Muhammet Baca'nın sokakta Servet Engin ile karşılaşması üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Baca'nın jandarmayı aramasının ardından tartışma büyüdü. Bu sırada ağlamaya başlayan 14 aylık kızı İkra Medine'yi kucağına alan Baca, apartman girişine yöneldi. İddianamede, bağrışma seslerini duyan sanık Şener Ergin'in apartman girişindeki çocuk scooter'ını alarak koştuğu ve Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği belirtildi. Kamera görüntülerine ilişkin tutanakta, "Şener'in bahçe kapı girişinde havada bir nesnenin savrulduğu, 2 sefer çat diye yüksek sesin duyulduğunun" tespit edildiği kaydedildi.

ADLİ TIP: BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU Adli Tıp Kurumu raporunda, baba Muhammet Baca'nın burnunda kırık meydana geldiği ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. 14 aylık İkra Medine Baca'nın ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmanın hayati tehlike arz ettiği ve hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu ifade edildi.

SCOOTER "SİLAH" KABUL EDİLDİ Şüpheli Şener Ergin savunmasında scooter'ı anlık sinirle savurduğunu ve bebeği fark etmediğini öne sürdü. Ancak savcılık, olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğünü belirterek bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi. İddianamede, çocuk scooter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle "silah" sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe yönelik doğrudan kastla gerçekleştirildiği vurgulandı.