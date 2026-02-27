Scooter silah sayıldı: 14 aylık bebeğe saldırıya 36 yıl hapis
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde husumetli komşunun scooter ile gerçekleştirdiği saldırıda baba ile kucağındaki 14 aylık bebeğin ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıda kullanılan çocuk scooter’ı Türk Ceza Kanunu kapsamında “silah” sayılırken, şüpheli hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Şener Ergin, komşusu Muhammet Baca ve kucağındaki 14 aylık kızı İkra Medine Baca'ya scooter ile saldırarak yaralamasının ardından tutuklandı.
- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede sanık Şener Ergin için baba ve bebeğe yönelik eylemlerinden dolayı toplam 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep etti.
- Adli Tıp Kurumu raporunda, baba Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, bebek İkra Medine Baca'nın ise kafatasında hayati tehlike arz eden bir çatlak oluştuğu belirtildi.
- İddianamede, saldırıda kullanılan çocuk scooter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle "silah" sayıldığı kaydedildi.
- Saldırının, taraflar arasında çocuk sesleri nedeniyle uzun süredir devam eden husumetten kaynaklandığı ifade edildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşular arasında uzun süredir devam eden husumet, iftar saatlerinde yaşanan şiddet olayına dönüştü. Apartman girişinde saldırıya uğrayan baba Muhammet Baca ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra Medine Baca yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Şener Ergin, "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında baba ve bebeğin darbedilmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Kamuoyunda "Demir Leydi" olarak bilinen Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın kısa sürede tamamlandığı belirtildi.
HUSUMETİN NEDENİ ÇOCUK SESLERİ OLDU
İddianamede yer alan bilgilere göre, Muhammet Baca ailesi yaklaşık 9 ay önce Çınarcık'taki apartmana taşındı. Aynı binada yaşayan sanık Şener Ergin ve ağabeyi Servet Engin ile çocukların çıkardığı sesler ve apartman içi bazı anlaşmazlıklar nedeniyle taraflar arasında tartışmalar başladı. Süreç karşılıklı şikâyetlerle devam eden bir husumete dönüştü.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay günü iftar alışverişinden dönen Muhammet Baca'nın sokakta Servet Engin ile karşılaşması üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Baca'nın jandarmayı aramasının ardından tartışma büyüdü. Bu sırada ağlamaya başlayan 14 aylık kızı İkra Medine'yi kucağına alan Baca, apartman girişine yöneldi.
İddianamede, bağrışma seslerini duyan sanık Şener Ergin'in apartman girişindeki çocuk scooter'ını alarak koştuğu ve Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği belirtildi. Kamera görüntülerine ilişkin tutanakta, "Şener'in bahçe kapı girişinde havada bir nesnenin savrulduğu, 2 sefer çat diye yüksek sesin duyulduğunun" tespit edildiği kaydedildi.
ADLİ TIP: BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU
Adli Tıp Kurumu raporunda, baba Muhammet Baca'nın burnunda kırık meydana geldiği ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. 14 aylık İkra Medine Baca'nın ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmanın hayati tehlike arz ettiği ve hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu ifade edildi.
SCOOTER "SİLAH" KABUL EDİLDİ
Şüpheli Şener Ergin savunmasında scooter'ı anlık sinirle savurduğunu ve bebeği fark etmediğini öne sürdü. Ancak savcılık, olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğünü belirterek bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi. İddianamede, çocuk scooter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle "silah" sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe yönelik doğrudan kastla gerçekleştirildiği vurgulandı.
BABA VE BEBEK İÇİN AYRI AYRI CEZA TALEBİ
Hazırlanan iddianamede sanık Şener Ergin'in, Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Savcılık, iki ayrı mağdura yönelik suçların birlikte değerlendirilmesi halinde sanık hakkında toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve mahkumiyet durumunda hak yoksunluklarının uygulanmasını istedi. Davanın önümüzdeki günlerde Yalova'da görülmesi bekleniyor.