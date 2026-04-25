Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı içerisindeki Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda şafak vakti şehitlere saygı amacıyla top atışı yapıldı, katılımcılara çorba ikram edildi.

Ardından başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik parkurun tamamlanmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy eşliğinde yürüyen grup, yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Conkbayırı'ndaki tören alanına ulaştı.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

ANZAK KOYU'NDA BİNLERCE KİŞİ ATALARINI ANDI

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü kapsamında, Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına düzenlenen "Şafak Ayini Anma Töreni", Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 111 yıl önce Çanakkale'de yaşamını yitiren atalarını anmak için törene katıldı.

Törende, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri adına Tümamiral Mathew Williams, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri adına Korgeneral Jeremy Bennett, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yer aldı.

TÖREN ALANINDA MARŞLAR VE BELGESELLER YAYIMLANDI

Anzak Koyu'ndaki tören öncesinde, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ziyaretçiler uyku tulumlarıyla alanda sabahı bekledi.

Kurulan LED ekranlarda savaşla ilgili belgeseller ile Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin anlatıldığı videolar gösterildi.

Program kapsamında Yeni Zelanda ve Avustralya askeri bandosu tarafından marşlar ve ilahiler seslendirilirken, katılımcılar da bandoya eşlik etti.

ATATÜRK'ÜN MEKTUBU TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OKUNDU

Şafak vakti başlayan törende Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra İkinci Kolordu Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı askerlerin ailelerine hitaben kaleme aldığı mektubu Türkçe ve İngilizce okudu.

ÇELENK SUNUMU VE BAYRAK TÖRENİYLE SONA ERDİ

Tören, Türkiye ve diğer ülkelerin Anzak kaidesine çelenk bırakmasıyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman sundu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Program, gerçekleştirilen bayrak töreniyle sona erdi.