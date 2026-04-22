Emine Pınar Özdağ, geçen yıl eylül ayında oğlu Atlas Özdağ'ı kreşe yazdırdı. Yaklaşık 6 ay burada öğrenim gören Atlas, kurum tarafından iddiaya göre bir açıklama yapılmadan kreşten çıkarıldı. Emine Pınar Özdağ, oğlunun eğitim hakkının elinden alındığını belirterek itiraz etti.



Pınar Özdağ, Atlas'ın yaşadıkları nedeniyle psikolojik olarak zor durumda olduğunu söyledi. Suçluların cezalandırılmasını istedi.





Bu süreçten sonra kreşe devam eden oğlunun vücudunda morluklar olduğunu öne süren Özdağ, Adli Tıp Kurumu 'ndan darp raporu alarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oğlunun vücudunda her geçen gün artan morluklar oluştuğunu anlatan Özdağ, kreşin kendisine her gün "" bir tutanak imzalatmak istediğini söyledi.