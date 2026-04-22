23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl kültür ve sanat etkinlikleriyle daha geniş bir alana yayılıyor. Özel uygulama sayesinde çocuklar ve aileleri, belirlenen tarihler boyunca sinema salonlarında uygun fiyatla film izleme fırsatı yakalayacak.
YÜZLERCE SALONDA AYNI FİYAT UYGULAMASI
Organizasyon, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği koordinasyonunda hayata geçirildi. Bakanlık desteğiyle ülke genelinde geniş bir kapsama ulaştı.
BAKAN ERSOY'DAN AİLELERE ÇAĞRI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çeken Ersoy, ailelere doğrudan çağrıda bulundu.
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan'ı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz."
Ersoy, çocukların sinemayla buluşmasını sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
AMAÇ: ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURMAK
Uygulamanın temel hedefi, çocukların bayram sevincini yalnızca eğlenceyle değil, kültürel deneyimle de zenginleştirmek.
Bu kapsamda:
Böylece hem çocuklar hem de aileler için ortak bir deneyim alanı oluşturulacak.
DETAYLAR VE ETKİNLİK PROGRAMI
23 Nisan'a özel hazırlanan etkinliklerin detaylarına ve gösterim programlarına sinemafestivali.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Dört gün sürecek bu organizasyonla, çocukların sinemayla kurduğu bağın güçlendirilmesi ve bayramın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
BAYRAM COŞKUSU BU KEZ PERDEDE YAŞANACAK
23 Nisan'ın simgesel anlamı bu yıl farklı bir atmosferle birleşiyor. Sinema salonları, çocukların hayal dünyasına açılan bir sahneye dönüşürken, uygun fiyatlı bilet uygulamasıyla erişim de kolaylaştırılıyor.
Kısa süreli bu kampanya bayramı şehirlerin dört bir yanında daha renkli ve katılımcı hale getirmeye hazırlanıyor.