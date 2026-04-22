Araştırmalarda en dikkat çekici bulgulardan biri ise gizemli bir paket oldu. Başta kuş ya da farklı bir nesne olduğu düşünülen bu paketin aslında mumyalanmış bir ayak olduğu anlaşıldı. Bilim insanları, bu yöntemle hem mumyalama tekniklerini hem de dönemin uygulamalarını daha iyi anlamayı hedefliyor.
ZARAR VERMEDEN İNCELEME DÖNEMİ
Antik Mısır mumyalarını incelemek geçmişte oldukça zahmetli ve riskliydi. Ancak artık hastane standartlarında kullanılan görüntüleme teknolojileri sayesinde mumyaların iç yapısı, tek bir sargı bile açılmadan detaylı şekilde analiz edilebiliyor. Bu yöntem, kalıntıların korunmasını sağlarken bilimsel verilerin doğruluğunu da artırıyor.
YENİ NESİL BT TARAYICILAR DEVREDE
Macaristan'daki Semmelweis Tıp Tarihi Müzesi'nde bulunan mumyalar, son teknoloji bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarıyla inceleniyor. Araştırmacılar, özellikle foton sayım dedektörüyle donatılmış yeni nesil tarayıcılar sayesinde daha önce elde edilemeyen ayrıntılara ulaşmayı hedefliyor.
Uzmanlara göre bu taramalar, mumyaların iç yapısı, olası hastalıkları ve uygulanan mumyalama teknikleri hakkında son derece kapsamlı bilgiler sunuyor.
GEÇMİŞE IŞIK TUTAN BULGULAR
Müzede bulunan altı mumya üzerinde karbon tarihleme çalışmaları yapılmış, ancak yalnızca üçünden güvenilir sonuç elde edilebilmiştir. En eski mumyanın MÖ 401 ile 259 yılları arasına ait olduğu belirlenmiştir.
Daha önce farklı projelerde yapılan BT taramaları ise antik insanlara dair çarpıcı bulgular ortaya koymuştu.
Bu çalışmalar:
ŞAŞIRTICI KEŞİFLER
Araştırmalar sırasında dikkat çeken örneklerden biri, dışarıdan ne olduğu anlaşılamayan bir demet oldu. İlk etapta bunun bir kuş ya da kafa olabileceği düşünülürken, yapılan taramalar bunun aslında mumyalanmış bir ayak olduğunu ortaya çıkardı.
Bir başka mumyalanmış ayak üzerinde yapılan incelemeler ise bireyin osteoporoz hastalığına sahip olduğunu gösterdi.
MUMYALAMA TEKNİKLERİ DE ÇÖZÜLÜYOR
İlk analizler, BT taramalarının yalnızca sağlık durumunu değil, aynı zamanda kullanılan mumyalama tekniklerini de ortaya koyabildiğini gösteriyor. Bu sayede kalıntıların tarihlendirilmesi daha doğru şekilde yapılabiliyor.
BİLİMDE YENİ BİR DÖNEM
Uzmanlar, modern görüntüleme teknolojilerinin mumya araştırmalarında devrim yarattığını vurguluyor. Bu yöntemler sayesinde binlerce yıllık kalıntılar zarar görmeden incelenebiliyor ve geçmişe dair bilinmeyen pek çok detay gün yüzüne çıkarılabiliyor.
Araştırmalar devam ederken, elde edilecek yeni bulguların antik uygarlıkların yaşam biçimleri hakkında daha derin bir anlayış sağlaması bekleniyor.
(Science Alert, Takvim foto arşiv)