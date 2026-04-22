Budapeşte'deki Semmelweis Tıp Tarihi Müzesi'nde 2000 yıllık Antik Mısır mumyaları BT taramasıyla incelendi ve başta kuş sanılan bir paketin mumyalanmış ayak olduğu ortaya çıktı.

Araştırmalarda en dikkat çekici bulgulardan biri ise gizemli bir paket oldu. Başta kuş ya da farklı bir nesne olduğu düşünülen bu paketin aslında mumyalanmış bir ayak olduğu anlaşıldı. Bilim insanları, bu yöntemle hem mumyalama tekniklerini hem de dönemin uygulamalarını daha iyi anlamayı hedefliyor.

Uzmanlara göre bu taramalar, mumyaların iç yapısı, olası hastalıkları ve uygulanan mumyalama teknikleri hakkında son derece kapsamlı bilgiler sunuyor.

Antik Mısır mumyalarını incelemek geçmişte oldukça zahmetli ve riskliydi. Ancak artık hastane standartlarında kullanılan görüntüleme teknolojileri sayesinde mumyaların iç yapısı, tek bir sargı bile açılmadan detaylı şekilde analiz edilebiliyor. Bu yöntem, kalıntıların korunmasını sağlarken bilimsel verilerin doğruluğunu da artırıyor.

Mumyalanmış bir elin bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüsü.

GEÇMİŞE IŞIK TUTAN BULGULAR

Müzede bulunan altı mumya üzerinde karbon tarihleme çalışmaları yapılmış, ancak yalnızca üçünden güvenilir sonuç elde edilebilmiştir. En eski mumyanın MÖ 401 ile 259 yılları arasına ait olduğu belirlenmiştir.

Daha önce farklı projelerde yapılan BT taramaları ise antik insanlara dair çarpıcı bulgular ortaya koymuştu.

Bu çalışmalar:

Mumyaların içine yerleştirilen muskalar ve değerli eşyaları

Artrit gibi hastalıkları

Antik çocuklarda yaygın anemi vakalarını

Hatta gizli kanser belirtilerini ortaya çıkarmıştı

Mumyalanmış bir ayak.

ŞAŞIRTICI KEŞİFLER

Araştırmalar sırasında dikkat çeken örneklerden biri, dışarıdan ne olduğu anlaşılamayan bir demet oldu. İlk etapta bunun bir kuş ya da kafa olabileceği düşünülürken, yapılan taramalar bunun aslında mumyalanmış bir ayak olduğunu ortaya çıkardı.

Bir başka mumyalanmış ayak üzerinde yapılan incelemeler ise bireyin osteoporoz hastalığına sahip olduğunu gösterdi.

MUMYALAMA TEKNİKLERİ DE ÇÖZÜLÜYOR

İlk analizler, BT taramalarının yalnızca sağlık durumunu değil, aynı zamanda kullanılan mumyalama tekniklerini de ortaya koyabildiğini gösteriyor. Bu sayede kalıntıların tarihlendirilmesi daha doğru şekilde yapılabiliyor.

BİLİMDE YENİ BİR DÖNEM

Uzmanlar, modern görüntüleme teknolojilerinin mumya araştırmalarında devrim yarattığını vurguluyor. Bu yöntemler sayesinde binlerce yıllık kalıntılar zarar görmeden incelenebiliyor ve geçmişe dair bilinmeyen pek çok detay gün yüzüne çıkarılabiliyor.

Araştırmalar devam ederken, elde edilecek yeni bulguların antik uygarlıkların yaşam biçimleri hakkında daha derin bir anlayış sağlaması bekleniyor.

(Science Alert, Takvim foto arşiv)