Müge Anlı'da dev yüzleşme: Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!

Taksici Recep Önder, müşterisi olarak tanıdığı kendisinden 20 yaş küçük Gülbahar'a gönlünü kaptırdı, 20 bin dolarından oldu. Müge Anlı'da bugün gerçekleşen dev yüzleşmede Özbek sevgili Gülbahar hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, stüdyoda "gece mekanı" ve "dolandırıcılık" iddiaları havada uçuştu. İşte 900 bin TL'lik o taksi yolculuğunun şoke eden detayları!

Müge Anlı’da taksici olayı: Yolcusuna aşık olup 900 bin TL kaptırdı!

İstanbul'un yoğun trafiğinde direksiyon sallayan Recep Önder, iki yıl önce müşterisi olarak aracına binen 36 yaşındaki Gülbahar'a kısa sürede gönlünü kaptırdı. Aralarındaki 20 yaş farka rağmen evlilik hayalleri kuran Önder, "Hayatımın aşkını buldum sandım ama hayatım karardı" diyerek, bu aşk uğruna birikmiş 20 bin dolarını feda ettiğini ileri sürdü. Ancak canlı yayında yaşanan yüzleşme, meselenin sadece para olmadığını, taraflar arasında çok daha derin iddialar bulunduğunu ortaya çıkardı.

Canlı yayında yaşadığı süreci anlatan Recep Önder, Gülbahar'ın kendisini duygusal olarak nasıl manipüle ettiğini şu sözlerle dile getirdi: "Önce çocukları için istedi, sonra memleketinde ev alacağını söyledi. 'Beraber kurarız bu hayatı' dedi. Ben de inandım. Kredi çektim, elden verdim, IBAN'ına gönderdim. Ama sonunda ne para kaldı ne de o…"

GÜLBAHAR'DAN ŞOK KARŞILIK

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında ise ikili arasında büyük yüzleşme gerçekleşti. Hakkındaki iddiaları reddederek canlı yayına gelen Gülbahar, "Ben ona hiç para sormadım, cebinden çalmadım, kendi verdi. O bana sevdiğinden verdi, evleneceği için verdi" dedi.

"BENİ GECE MEKANINDA ÇALIŞTIRMAK İSTEDİ"

Recep Önder'in iddia ettiği gibi büyük paralar almadığını savunan Gülbahar, ilişkilerinin sadece 2 ay sürdüğünü belirterek şok bir iddiada bulundu: " İlk başta sevmiştim ama şimdi sevdiğime pişmanım. Beni gece mekanında çalıştırma isteği oldu. Sosyal medyadan insanları dolandırmamı istedi"

Recep Önder, Gülbahar'ın "Zorla almadım, kendi verdi" savunmasına tepki gösterdi. Önder, "Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı" ifadelerini kullandı.

ALTINLARIMI BOZDURUP ONA YEDİRDİ"

Canlı yayın sırasında izleyici ihbarları da peş peşe geldi. Yayına bağlanan ilk izleyici, eşinin Gülbahar tarafından manipüle edildiğini ve evdeki altınlarının bu uğurda harcandığını iddia etti:

"Bu kadın resmen erkekleri kullanıyor! Benim alkolik eşimle Barlar Sokağı'nda tanışmış. 'Hasta çocuğum var, bakmam lazım' diyerek eşimi kandırmış. Eşim evdeki 6 çeyreğimi ve 24 ayar bileziğimi bozup buna yedirdi. Bu kadın çok tehlikeli bir oyuncu!"

İSİM DEĞİŞTİRME VE AJİTASYON İDDİASI

Bir başka taksi şoförü eşi olan kadın ise, Gülbahar'ın arkadaşı Yıldız adlı arkadaşı hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu:

"Bunlar bir ekip! Aynı olayı benim eşimle de yaşadılar. Çok güzel acıtasyon yapıyorlar, kendilerini acındırıyorlar. Benim eşim de ona dini nikah kıydı, ev açtı. Para istediğimde 'param yok' diyen adam, tüm parayı bu kadınlara aktardı."

MERAK EDİLENLER

Gülbahar hakkında başka hangi iddialar var?

Yayına bağlanan bir kadın, Gülbahar'ın eşiyle Barlar Sokağı'nda tanıştığını, "hasta çocuğum var" diyerek altınlarını bozdurup paraları aldığını iddia etti.

Recep Önder ne kadar para kaybettiğini iddia ediyor?

Taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle toplamda 20 bin dolar (yaklaşık 900 bin TL) kaptırdığını iddia ediyor.

İkilinin tanışma hikayesi nasıl?

İkili, Gülbahar'ın Recep Önder'in taksisine müşteri olarak binmesi ve konum için telefonunu vermesiyle tanıştı.