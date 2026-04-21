MERAK EDİLENLER
Gülbahar hakkında başka hangi iddialar var?
Yayına bağlanan bir kadın, Gülbahar'ın eşiyle Barlar Sokağı'nda tanıştığını, "hasta çocuğum var" diyerek altınlarını bozdurup paraları aldığını iddia etti.
Recep Önder ne kadar para kaybettiğini iddia ediyor?
Taksi şoförü Recep Önder, evlilik vaadiyle toplamda 20 bin dolar (yaklaşık 900 bin TL) kaptırdığını iddia ediyor.
İkilinin tanışma hikayesi nasıl?
İkili, Gülbahar'ın Recep Önder'in taksisine müşteri olarak binmesi ve konum için telefonunu vermesiyle tanıştı.