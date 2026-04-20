Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan bir notun dosyaya girdiği ortaya çıktı.
KAPIYA BIRAKILDI, YILLAR SONRA DOSYAYA GİRDİ
Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından, 26 Ocak 2022 tarihinde saat 17.00 sularında, Baro Başkanı Kenan Çetin'in il merkezindeki evinin kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından bir not bırakıldı.
Çetin'in söz konusu notu dönemin savcılarına ilettiği ancak o süreçte herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
Yıllar sonra yeniden derinleştirilen soruşturma kapsamında bu notun resmi dosyaya dahil edildiği ortaya çıktı.
NOTTA DİKKAT ÇEKEN İFADE
Kapıya bırakılan notta, Gülistan Doku ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel arasında ilişki olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı görüldü.
SORUŞTURMADA YENİ BAŞLIK
Daha önce farklı iddialar, tanık beyanları ve teknik bulgularla genişletilen dosyada, söz konusu notun da eklenmesiyle soruşturmanın kapsamı daha da derinleşti. Yetkililerin, notun kim tarafından bırakıldığı ve içerdiği bilgilerin doğruluğuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.