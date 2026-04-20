Gülistan Doku soruşturmasında gizemli not ortaya çıktı!

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı; 2022 yılında dönemin Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin’in evinin kapısına bırakılan ve Gülistan Doku ile dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel arasında ilişki olduğu yönünde ifadeler içeren notun, yıllar sonra yeniden derinleştirilen soruşturma kapsamında resmi dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

  • Gülistan Doku soruşturması dosyasına, dönemin Tunceli Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evine bırakılan bir notun resmi olarak eklendiği ortaya çıktı.
  • Söz konusu notta, Gülistan Doku ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel arasında ilişki olduğu iddiası yer almaktadır.
  • Avukat Kenan Çetin'in, 26 Ocak 2022'de kapısına bırakılan notu dönemin savcılarına ilettiği ancak o süreçte herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
  • Yetkililer, notu kimin bıraktığını ve içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmaktadır.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan bir notun dosyaya girdiği ortaya çıktı.

KAPIYA BIRAKILDI, YILLAR SONRA DOSYAYA GİRDİ

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından, 26 Ocak 2022 tarihinde saat 17.00 sularında, Baro Başkanı Kenan Çetin'in il merkezindeki evinin kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından bir not bırakıldı.

Çetin'in söz konusu notu dönemin savcılarına ilettiği ancak o süreçte herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Yıllar sonra yeniden derinleştirilen soruşturma kapsamında bu notun resmi dosyaya dahil edildiği ortaya çıktı.

NOTTA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Kapıya bırakılan notta, Gülistan Doku ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel arasında ilişki olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı görüldü.

SORUŞTURMADA YENİ BAŞLIK

Daha önce farklı iddialar, tanık beyanları ve teknik bulgularla genişletilen dosyada, söz konusu notun da eklenmesiyle soruşturmanın kapsamı daha da derinleşti. Yetkililerin, notun kim tarafından bırakıldığı ve içerdiği bilgilerin doğruluğuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

