CANLI YAYIN
Geri

Kartal'da 27. kattan düşen hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı

Hemşire Naile İlayda Ateş, erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak gözaltına alınan adam, serbest bırakıldı. Kadının ölümünden 20 dakika önce annesine mesaj attığı ortaya çıktı. Sevgilisin telefonu mercek altına alındı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kartal'da 27. kattan düşen hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da 19 Mart'ta hemşire Naile İlayda Ateş (26), iddiaya göre; erkek arkadaşının 27. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İlayda Ateş. (Fotoğraflar: Takvim)

Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı doktor A.A., alkol sonrası tartıştıklarını ve banyodan çıktığında Ateş'i yerde gördüğünü söyledi. Şüpheli olarak gözaltına alındı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Naile İlayda Ateş'in ölümünden 20 dakika önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı.

Ortaya çıkan son whatsapp mesajları.

PARMAK İZİ ANALİZ EDİLECEK

Ateş, annesine "Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu. Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın. Onun annesi sensin. Onu yalnız bırakma, senden tek isteğim bu. Sizi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

Kartal'da 27. kattan düşen hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı-4

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında parmak izlerinin analiz edilmesi için A.A.'nın cep telefonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kartal'da 27. kattan düşen hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı-5

Kartalda şüpheli düşüş: Hemşire Naile İlayda Ateş öldü doktor sevgilisinin ifadesi alındı
Yanık Ülke’de yeni keşif: 12 bin yıllık lav tünelleri gün yüzüne çıkıyor
SONRAKİ HABER

Yanık Ülke'de 12 bin yıllık sır

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler