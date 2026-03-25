İstanbul Kartal'da 19 Mart'ta hemşire Naile İlayda Ateş (26), iddiaya göre; erkek arkadaşının 27. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı doktor A.A., alkol sonrası tartıştıklarını ve banyodan çıktığında Ateş'i yerde gördüğünü söyledi. Şüpheli olarak gözaltına alındı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Naile İlayda Ateş'in ölümünden 20 dakika önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı.
PARMAK İZİ ANALİZ EDİLECEK
Ateş, annesine "Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu. Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın. Onun annesi sensin. Onu yalnız bırakma, senden tek isteğim bu. Sizi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında parmak izlerinin analiz edilmesi için A.A.'nın cep telefonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.