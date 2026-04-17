KULA-SALİHLİ JEOPARKI'NDA LAV TÜNELLERİ ARAŞTIRMASI GENİŞLİYOR

Türkiye'nin UNESCO sertifikalı tek jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yeni lav tünellerinin izini sürmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki mevcut tünellere yenilerinin eklenmesi için yürütülen araştırmalar, jeoparkın jeolojik zenginliğini daha kapsamlı şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

"YANIK ÜLKE"DE JEOLOJİK ZENGİNLİK

Antik çağ coğrafyacısı Strabon tarafından "Yanık Ülke" olarak tanımlanan jeopark, volkanik koniler, lav akıntıları, bazalt sütunlar ve peri bacalarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 volkan konisinin bulunduğu bölgede, son volkanik faaliyetlerin 12 bin yıl önce gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu eşsiz coğrafya, yalnızca ziyaretçiler için değil, aynı zamanda bilim insanları için de adeta açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor.

LAV TÜNELLERİ NASIL OLUŞUYOR?

Bölgede oluşan lav tünelleri, akışkan lavların yüzeyde soğuyarak kabuk bağlaması ve iç kısımdaki lavın akmaya devam etmesi sonucu meydana geliyor. Bu süreç, yer altında doğal galeriler şeklinde uzanan tünellerin oluşmasını sağlıyor.

Kula Jeopark Müzesi yetkilisi Sezin Sönmez, jeopark sınırları içinde çok sayıda lav tünelinin bulunduğunu belirterek, yeni oluşumların tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

5 YILLIK ÇALIŞMA GENİŞLİYOR

Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, lav tünellerine yönelik araştırma ve envanter çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar 5 lav tünelinin tespit edildiğini belirten Demir, yeni keşiflerle birlikte araştırma alanının genişletildiğini ve mevcut tünellerin boyutlarının da detaylı şekilde incelendiğini söyledi.

TANITIM MERKEZİ ZİYARETÇİLERE REHBERLİK EDİYOR

Jeopark girişinde açılan tanıtım merkezi, ziyaretçilere bölgenin jeolojik yapısı ve tarihi hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Dünyanın oluşumu, volkanizma ve lav akıntılarına dair içeriklerin yer aldığı merkez, ziyaretçilerin bölgeyi daha bilinçli keşfetmesine olanak sağlıyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Jeoparkı ziyaret edenler, bölgenin doğal yapısından etkilendiklerini dile getiriyor. Uşak'tan gelen ziyaretçilerden Mustafa Çakır, alanın yakından görülmesi gereken eşsiz bir doğa harikası olduğunu ifade ederken, Süleyman Erdoğan da jeoparkın doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sunduğunu belirtti.

Kula-Salihli Jeoparkı'nda süren bu çalışmaların, hem bilim dünyasına yeni veriler kazandırması hem de bölgenin turizm potansiyelini artırması bekleniyor.

(AA)