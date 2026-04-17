Cinayete azmettirmekten aranan Barış Mirza yakalandı: Ameliyatla yüzünü değiştirdiği ortaya çıktı

Ankara'da 28 kurşunla öldürülen Burak Şen cinayetinin azmettiricisi 7 yıl sonra yakalandı. Gürcistan'dan ülkeye giriş yapan Barış Mirza'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ortaya çıktı.

Cinayete azmettirmekten aranan Barış Mirza yakalandı: Ameliyatla yüzünü değiştirdiği ortaya çıktı

Ankara'da 2010 yılında cinayete azmettirdiği tespit edilen ve 7 sene firari olarak yurt dışında kaldıktan sonra yurda döndüğü belirlenen Barış Mirza, yakalanıp, tutuklandı. Mirza'nın ameliyatla yüzünü değiştirip kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 29 Ekim 2010'da düzenlenen silahlı saldırıda, 28 kurşun isabet eden otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) cinayet şüphelilerini azmettirdiği tespit edilen ve 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı belirlenen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Estetik ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı yakalandı

7 YIL SONRA YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayete azmettirmekten aranan Barış Mirza yakalandı: Ameliyatla yüzünü değiştirdiği ortaya çıktı-1

AMELİYATLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Barış Mirza'nın saç ektirdiği, burnuna, dudaklarına ve çenesine estetik yaptırıp yüzünü değiştirerek kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

