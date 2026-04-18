"HAYALET KÖY" LÜBBEY YENİDEN HAYAT BULUYOR

Lübbey Mahallesi, yıllar içinde yaşanan göçler nedeniyle neredeyse tamamen boşalmış ve "hayalet köy" olarak anılmaya başlamıştı. Ancak son dönemde başlatılan restorasyon ve turizm projeleri sayesinde bu tarihi yerleşimin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

TARİHİ DOKUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Ödemiş'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Lübbey'in geçmişi Helenistik döneme kadar uzanıyor. Bölge taş, kerpiç ve geleneksel sıva teknikleriyle inşa edilmiş Osmanlı döneminden kalma evleriyle öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen mahallede, 44 sivil mimari yapı ve 4 anıtsal eser yer alıyor.

GÖÇLER KÖYÜ ISSIZLAŞTIRDI

Zaman içinde altyapı eksiklikleri ve yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle mahalle sakinleri bölgeyi terk etti. Günümüzde Lübbey'de yalnızca 3 hanede yaşam devam ediyor. Terk edilen evler ise bakımsızlık nedeniyle harap hale gelerek köye "hayalet" görünümü kazandırdı.

TURİZMLE YENİDEN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgedeki incelemeleri sırasında Lübbey'in turizm potansiyeline dikkat çekti. Efeler Yolu kültür rotasına dahil edilmesiyle hareketlilik kazanan mahallede, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

Elektrik ve su gibi temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle yaşanan göçün artık sorun olmaktan çıktığını belirten Elban, altyapının güçlendirilmesi ve restorasyon projeleriyle bölgenin yeniden cazibe merkezi olacağını ifade etti. Ayrıca bazı yatırımcıların eski evleri satın alarak restore etmeye başladığı da vurgulandı.

"GİZEMLİ HİKAYELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Köyün terk edilmesiyle ilgili dolaşan "perili köy" gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Elban, asıl nedenin tamamen altyapı yetersizliği olduğunu açıkladı. Elektrik ve suyun önce çevredeki yaylalara ulaştırılmasıyla halkın o bölgelere taşındığını söyledi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mahalledeki tarihi caminin restorasyonunda sona gelinirken, toplamda 4 evde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca birkaç yapıda da onarım süreci sürüyor. Yetkililer, kısa süre içinde bu çalışmaların tamamlanacağını belirtiyor.

Lübbey yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda milli mücadele dönemindeki rolüyle de önem taşıyor. Bölge, işgalcilere karşı direnen efelere ev sahipliği yapmış olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yönüyle Lübbey'in kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Belgesel ve film projelerine de konu olan Lübbey için akademik çalışmalar sürerken, bölgenin hikayesini anlatan eserlerin hazırlanması planlanıyor. Tüm bu girişimlerle birlikte, bir zamanlar terk edilmiş görünen köyün yeniden yaşam dolu bir destinasyona dönüşmesi bekleniyor.