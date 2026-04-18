Estetik ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı yakalandı

Estetik Ameliyat da Yetmedi: 14 Yıllık Firari Yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde, 29 Ekim 2010 tarihinde Burak Şen'in otomobilinde 28 kurşunla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen ve olaydan kısa süre sonra yurt dışına kaçan Barış Mirza, yıllar süren firarının ardından emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Kardeşine Benzemek İçin Yüzünü Değiştirdi

Yaklaşık 7 yıl boyunca Gürcistan'da saklandığı belirlenen Mirza'nın, yakalanmamak için film senaryolarını aratmayacak bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin; burnundan, dudaklarından ve çenesinden bir dizi estetik operasyon geçirdiği, ayrıca saç ekimi yaptırarak fiziksel görünüşünü tamamen değiştirdiği saptandı. Ameliyatlarla öz kardeşine benzemeye çalışan Mirza'nın, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Polisin Dikkatinden Kaçamadı

Kardeşinin kimliğiyle ülke içinde gizlenerek kaçmayı planlayan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ekiplerinin takibine takıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kimliği deşifre edilen Barış Mirza, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.