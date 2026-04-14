CANLI YAYIN
Geri

Taksim Metro İstasyonu'nda yangın paniği: Kapatılan Cumhuriyet Tüneli yeniden açııldı

Taksim Metro İstasyonu'nda bulunan asansörün elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek asansörü sardı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • M2 Metro Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışında saat 20.00 sıralarında asansörün elektrik panosundan çıkan yangın meydana geldi.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan olmadığı belirlendi.
  • Yangın nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Tüneli çıkışı ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.
  • Metro seferleri yangın sırasında kesintisiz devam etti.
  • Yangında asansörde hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında M2 Metro Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörün elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek asansörü sardı.

Taksim Metrosu’nda korkutan yangın

Taksim Metro İstasyonu'nda asansörün elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Taksim Metro İstasyonu'nda yangın paniği: Kapatılan Cumhuriyet Tüneli yeniden açııldı-3

KAPATILAN CUMHURİYET TÜNELİ ÇIKIŞI YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle istasyonun kapatılan Cumhuriyet Tüneli çıkışı, ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken metro seferlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yanan asansörde ise hasar oluştu.

SONRAKİ HABER

