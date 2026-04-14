Mustafa Tok, uzun yaşamın sırrını çok çalışmak, helal lokma yemek ve aileye sahip çıkmak olarak açıkladı.

Mustafa Tok, hayvancılık ve inşaat işlerinde çalışarak yetiştirdiği 4 çocuğundan 3'ü öğretmenlikten, biri memurluktan emekli oldu.

Bir asrı geride bırakan Tok, çalışkanlığı, aileye verdiği değer ve yetiştirdiği evlatlarla örnek bir hayat hikayesine imza attı.

Mersin'in Silifke ilçesine 102'nci yaşına giren Mustafa Tok, doğum gününü çocukları ve torunlarıyla kutladı. Mustafa dede hayatının sırrını "Çok çalışmak ve helal yemek" olarak açıkladı.

Hayatını hayvancılık ve inşaat işlerinde geçiren Mustafa Tok, yıllarca alın teri dökerek ailesinin geçimini sağladı. Zorlu şartlara rağmen evlatlarının eğitimi için büyük fedakarlık gösteren Tok, " Evlatlarım okusun, vatana millete faydalı olsun" anlayışıyla dört çocuğunu büyüttü.

MUSTAFA TOK'UN SIRRI

Çocuklarından 3'ü öğretmenlikten biri ise memurluktan emekli oldu. En büyük gururunun evlatlarının başarısı olduğunu dile getiren Tok, emeğin ve sabrın karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadı.

4 çocuk, 11 torun ve 5 torunun çocuğunu gören Tok sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmenin en önemli sırrını şöyle açıkladı: