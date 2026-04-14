İstanbul'da hava kalitesine ilişkin son veriler, kent genelinde kirliliğin azalmasına rağmen bazı bölgelerde yüksek seviyelerin sürdüğünü ortaya koydu. Yapılan ölçümlerde özellikle Sultangazi ve Kağıthane çevresi en kirli noktalar arasında öne çıkarken, adalar ve kıyı bölgelerinde daha temiz bir hava dikkat çekti.
İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ MART AYINDA %24 AZALDI
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma, İstanbul'da hava kalitesinin 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde iyileştiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, kentteki partikül madde (PM10) kaynaklı hava kirliliği yaklaşık %24 oranında azaldı.
Araştırmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 24 hava kalitesi ölçüm istasyonunun verileri incelendi.
Bu düşüş, İstanbul genelinde hava kalitesinde kayda değer bir iyileşmeye işaret ediyor.
EN KİRLİ VE EN TEMİZ BÖLGELER
En yüksek kirlilik ölçülen istasyonlar:
En düşük kirlilik ölçülen istasyonlar:
Genel olarak 24 istasyonun:
DEĞİŞİM ORANLARI: DİKKAT ÇEKEN İLÇELER
En fazla azalma görülen yerler:
En fazla artış görülen yerler:
GÜNÜN EN TEMİZ VE EN KİRLİ SAATLERİ
Araştırmaya göre İstanbul'da:
Sabah saatlerinde artan trafik ve insan hareketliliği kirliliği yükseltirken, öğleden sonra atmosferin ısınmasıyla birlikte hava hareketleri artıyor ve kirleticiler daha hızlı dağılıyor.
UZMAN DEĞERLENDİRMESİ
Araştırmayı değerlendiren uzman, 2026 yılındaki iyileşmenin temel nedeninin meteorolojik koşullar olduğunu belirtiyor. Özellikle:
Bu faktörler sayesinde kirleticilerin atmosferde daha hızlı dağılduğu ifade ediliyor. Günlük yaşamda, sanayi faaliyetlerinde veya trafik yoğunluğunda büyük bir değişiklik olmadığına dikkat çekiliyor.
HAVA KALİTESİNİN SAĞLIĞA ETKİSİ
Uzmanlara göre bir insan günde ortalama 10–15 kilogram hava soluyor. Bu nedenle havadaki partikül maddeler:
Uzmanlar, hava kalitesinin daha da iyileştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Özellikle:
Genel tabloya bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında İstanbul'da daha temiz bir hava solunduğu net biçimde ortaya konuyor.
(AA, Takvim Foto Arşiv)