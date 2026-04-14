İstanbul'da hava kalitesine ilişkin son veriler, kent genelinde kirliliğin azalmasına rağmen bazı bölgelerde yüksek seviyelerin sürdüğünü ortaya koydu. Yapılan ölçümlerde özellikle Sultangazi ve Kağıthane çevresi en kirli noktalar arasında öne çıkarken, adalar ve kıyı bölgelerinde daha temiz bir hava dikkat çekti.

Bu düşüş, İstanbul genelinde hava kalitesinde kayda değer bir iyileşmeye işaret ediyor.

Araştırmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 24 hava kalitesi ölçüm istasyonunun verileri incelendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma, İstanbul'da hava kalitesinin 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde iyileştiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, kentteki partikül madde (PM10) kaynaklı hava kirliliği yaklaşık %24 oranında azaldı.

EN KİRLİ VE EN TEMİZ BÖLGELER

En yüksek kirlilik ölçülen istasyonlar:

Sultangazi 3: 59,5 µg/m³

Kağıthane: 54 µg/m³

Sultangazi 2: 46,9 µg/m³

En düşük kirlilik ölçülen istasyonlar:

Sultangazi 1: 9,2 µg/m³

Büyükada: 16,9 µg/m³

Kumköy ve Ümraniye 1: 18,1 µg/m³

Genel olarak 24 istasyonun:

19'unda kirlilik azaldı

5'inde ise artış görüldü

DEĞİŞİM ORANLARI: DİKKAT ÇEKEN İLÇELER

En fazla azalma görülen yerler:

Sultangazi 1: %81

Ümraniye 1: %48

Beşiktaş: %47

En fazla artış görülen yerler:

Arnavutköy: %74

Sancaktepe: %46

GÜNÜN EN TEMİZ VE EN KİRLİ SAATLERİ

Araştırmaya göre İstanbul'da:

En temiz saatler: 16.00 – 19.00

En kirli saatler: 09.00 – 11.00

Sabah saatlerinde artan trafik ve insan hareketliliği kirliliği yükseltirken, öğleden sonra atmosferin ısınmasıyla birlikte hava hareketleri artıyor ve kirleticiler daha hızlı dağılıyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Araştırmayı değerlendiren uzman, 2026 yılındaki iyileşmenin temel nedeninin meteorolojik koşullar olduğunu belirtiyor. Özellikle:

Daha fazla yağış

Daha aktif hava hareketleri

Alçak basınç sistemlerinin etkisi

Bu faktörler sayesinde kirleticilerin atmosferde daha hızlı dağılduğu ifade ediliyor. Günlük yaşamda, sanayi faaliyetlerinde veya trafik yoğunluğunda büyük bir değişiklik olmadığına dikkat çekiliyor.

HAVA KALİTESİNİN SAĞLIĞA ETKİSİ

Uzmanlara göre bir insan günde ortalama 10–15 kilogram hava soluyor. Bu nedenle havadaki partikül maddeler:

Akciğerlere

Kalp-damar sistemine

Beyne

kadar ulaşabiliyor.

Hava kalitesindeki iyileşme ise:

Halk sağlığını olumlu etkiliyor

Sağlık harcamalarını azaltabiliyor

İş gücü verimliliğini artırabiliyor

Uzmanlar, hava kalitesinin daha da iyileştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Özellikle:

Araç kullanımının azaltılması

Yakıt kalitesinin artırılması

Sanayi emisyonlarının kontrolü

Çevre temizliğine dikkat edilmesi gibi adımların kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Genel tabloya bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında İstanbul'da daha temiz bir hava solunduğu net biçimde ortaya konuyor.

(AA, Takvim Foto Arşiv)