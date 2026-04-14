İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda yaşandığı öne sürülen zehirlenme vakası paniğe neden oldu.Öğle yemeği kabusa döndü
Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda kantinden tavuk döner yedikleri iddia edilen bazı öğrenciler, kısa süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan öğrenciler için durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.
Olayın duyulmasının ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi bir süre devam etti.
Zehirlenme iddiasıyla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.