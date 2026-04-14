Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda okul kantininden tavuk döner yiyen öğrenciler rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldı.

Endişelenen veliler okula akın ederek okul çevresinde yoğunluğa neden oldu.

Zehirlenme iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda yaşandığı öne sürülen zehirlenme vakası paniğe neden oldu. Öğle yemeği kabusa döndü Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda kantinden tavuk döner yedikleri iddia edilen bazı öğrenciler, kısa süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan öğrenciler için durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Ataşehir'de ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.) İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.