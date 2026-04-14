Ataşehir’de okulda zehirlenme paniği: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Ataşehir’de bulunan Piri Reis Ortaokulu’nda yaşandığı iddia edilen zehirlenme vakası, öğrenciler ve veliler arasında büyük paniğe neden oldu. Kantinden tavuk döner yedikleri öne sürülen çok sayıda öğrenci rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

  • Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nda okul kantininden tavuk döner yiyen öğrenciler rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
  • Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.
  • Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldı.
  • Endişelenen veliler okula akın ederek okul çevresinde yoğunluğa neden oldu.
  • Zehirlenme iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda yaşandığı öne sürülen zehirlenme vakası paniğe neden oldu.

Öğle yemeği kabusa döndü

Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda kantinden tavuk döner yedikleri iddia edilen bazı öğrenciler, kısa süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan öğrenciler için durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi bir süre devam etti.

Zehirlenme iddiasıyla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

