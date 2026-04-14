Türkiye’nin en zengini değişti: Ülker zirveyi Kazancı’ya kaptırdı

Şaban Cemil Kazancı, Forbes’un “Real-Time Billionaires” listesindeki son güncellemeyle Türkiye’nin en varlıklı ismi oldu. Böylece yaklaşık üç yıldır listenin ilk sırasında yer alan Murat Ülker zirveyi kaybetmiş oldu.

Türkiye’nin en zengini değişti: Ülker zirveyi Kazancı’ya kaptırdı
  • Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi oldu.
  • Yıldız Holding bünyesindeki Ülker'in sahibi Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı.
  • Ocak ayında vefat eden Ali Metin Kazancı'nın 2,3 milyar dolar değerindeki hisselerinin mirasçılar arasında paylaştırılması bekleniyor.
  • Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya 13,9 milyar dolarlık servetle uluslararası ölçekte en zengin Türk iş insanı unvanını koruyor.
  • Chobani geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Güncel verilere göre, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı'nın serveti 5,3 milyar dolara ulaşırken, Yıldız Holding bünyesindeki Ülker'in serveti 5,2 milyar dolar seviyesinde kaldı. İşte Türkiye'nin en zengin isimleri…

Türkiye’nin en zengini değişti: Ülker zirveyi Kazancı’ya kaptırdı-2

ZİRVEDEKİ FARKIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Listenin ilerleyen dönemde daha da değişebileceği konuşuluyor. Ocak ayında Ali Metin Kazancı'nın vefatının ardından, yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki hisselerin mirasçılar arasında paylaştırılması bekleniyor.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Şaban Cemil Kazancı'nın servetinin artabileceği ve zirvedeki yerini daha sağlam hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’nin en zengini değişti: Ülker zirveyi Kazancı’ya kaptırdı-3

KÜRESEL LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN TÜRK: HAMDİ ULUKAYA

Öte yandan uluslararası ölçekte en zengin Türk iş insanı unvanını Hamdi Ulukaya koruyor. Kurucusu olduğu Chobani sayesinde 13,9 milyar dolarlık servete ulaşan Ulukaya, dünya genelinde en zenginler listesinde de üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye’nin en zengini değişti: Ülker zirveyi Kazancı’ya kaptırdı-4

Chobani'nin geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşması dikkat çekmiş ve şirketin Türkiye pazarına giriş yapabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu konuda henüz somut bir gelişme yaşanmış değil.

(Forbes, Takfim Foto Arşiv, AA)

