Olay, merkeze bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile eşi Fatma Kurt arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte M.K., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı.
Fatma Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
ŞÜPHELİ KOCA TESLİM OLDU
Cinayet sonrası kaçan M.K., bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.