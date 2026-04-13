Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Dönüklü Mahallesi'nde M.K. isimli koca, eşi Fatma Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü.

Fatma Kurt, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan M.K., bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, merkeze bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile eşi Fatma Kurt arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte M.K., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı.