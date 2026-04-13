CANLI YAYIN
Geri

Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldürdü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki M.K., evde tartıştığı 32 yaşındaki eşi Fatma Kurt’u tabancayla başından vurarak öldürdürdü. Cinayet sonrası ise avukatıyla birlikte giderek jandarmaya teslim oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Olay, merkeze bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile eşi Fatma Kurt arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte M.K., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Fatma Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA TESLİM OLDU

Cinayet sonrası kaçan M.K., bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler