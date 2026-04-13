CANLI YAYIN
Geri

Bu sene adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Bu süreçte hangi davalar görülecek?

20 Temmuz itibarıyla yargıda adli tatil dönemi başlıyor. Adli tatilde süreler duruyor mu, boşanma ve işçi davaları görülmeye devam eder mi? Hak kaybı yaşamamak için dosya türüne göre süre takibi yapmanız hayati önem taşıyor. İşte adli tatil süresince kesintisiz devam edecek davaların listesi ve yeni adli yılın başlayacağı tarih.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2026 yılında adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos gecesi sona erecek.
  • Adli tatil döneminde hukuk davalarında birçok süre duruyor ancak acil nitelikli davalar nöbetçi mahkemelerde görülmeye devam ediyor.
  • İhtiyati tedbir, nafaka davaları, tutuklu sanık dosyaları, iş kazası tazminatları ve işçi-işveren davaları adli tatilde görülmeye devam edecek.
  • Boşanma davaları gibi genel hukuk davaları adli tatilde duraksıyor ancak acil durumlarda geçici tedbir talepleri değerlendirilebiliyor.
  • Tutuklu sanıkların bulunduğu ceza davaları ve tutukluluk incelemeleri adli tatilde kesintisiz devam ediyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren adli tatil dönemi için geri sayım başladı. Yargı süreçleriyle ilgili planlama yapan vatandaşlar ve hukuk çevreleri, bu dönemde davaların nasıl ilerlediğini ve sürelerin işleyip işlemediğini merak ediyor. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil, yargı faaliyetlerinde kısmi bir duraksamaya yol açsa da tüm süreçlerin tamamen durduğu anlamına gelmiyor.

20 Temmuz'da adli tatil resmen başlıyor.

ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca adli tatil her yıl sabit bir takvimle uygulanıyor.

Buna göre 2026 yılında adli tatil:

📌20 Temmuz'da başlayacak

📌31 Ağustos gecesi sona erecek

Yeni adli yıl ise 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu tarihten sonra mahkemeler normal çalışma düzenine geri dönecek.

ADLİ TATİLDE SÜRELER İŞLİYOR MU?

Adli tatil döneminde en çok merak edilen konuların başında dava süreleri geliyor. Bu süreçte birçok hukuki süre duruyor ya da uzuyor. Özellikle hukuk davalarında, adli tatile denk gelen süreler genellikle tatilin bitiminden itibaren işlemeye devam ediyor.
Ancak bu durum her dava türü için geçerli değil. Bazı davalarda süreler kesintisiz işlemeye devam edebiliyor. Bu nedenle tarafların hak kaybı yaşamamak adına dosya türüne göre hareket etmesi önem taşıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDER?

Adli tatil, yargının tamamen durduğu bir dönem değil. "Nöbetçi mahkemeler" aracılığıyla aciliyet taşıyan dosyalar görülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ele alınan başlıca davalar ve işlemler şöyle:

🔔İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri

🔔Nafaka davaları ve soy bağına ilişkin acil işlemler

🔔Tutuklu sanıkların bulunduğu ceza dosyaları ve tutukluluk incelemeleri

🔔İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları

🔔İşçi-işveren ilişkisine dayalı davalar (hizmet akdi, iş sözleşmesi)

🔔Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik davalar

Bu tür dosyalar, tarafların mağduriyet yaşamaması adına adli tatil süresince de görülmeye devam ediyor.

BOŞANMA VE DİĞER DAVALAR ADLİ TATİLDEN NASIL ETKİLENİR?

Boşanma davaları gibi genel hukuk davaları çoğunlukla adli tatil süresince duraksıyor. Ancak dava kapsamında acil bir durum söz konusuysa (örneğin nafaka veya velayetle ilgili geçici tedbir talepleri), mahkemeler bu konuları değerlendirmeye devam edebiliyor.
İşçi alacağı davaları ise çoğu durumda "ivedi" kabul edildiği için adli tatilden sınırlı şekilde etkileniyor ve süreçler işlemeyi sürdürebiliyor.
Ceza davalarında ise özellikle tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalar kesintisiz ilerliyor. Tutukluluk incelemeleri ve acil ceza işlemleri adli tatilde de devam ediyor.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT

Adli tatil, hukuki süreçleri tamamen askıya alan bir dönem değil; aksine belirli dosyalar için işleyiş devam ediyor. Bu nedenle dava taraflarının ve avukatların, dosyalarının niteliğine göre süreleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Aksi halde telafisi zor hak kayıpları yaşanabiliyor.
Özellikle süreye bağlı işlemlerde, adli tatilin etkisinin dava türüne göre değişebileceği unutulmamalı. Bu nedenle somut olay özelinde hukuki destek alınması büyük önem taşıyor.

