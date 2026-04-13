BOŞANMA VE DİĞER DAVALAR ADLİ TATİLDEN NASIL ETKİLENİR?



Boşanma davaları gibi genel hukuk davaları çoğunlukla adli tatil süresince duraksıyor. Ancak dava kapsamında acil bir durum söz konusuysa (örneğin nafaka veya velayetle ilgili geçici tedbir talepleri), mahkemeler bu konuları değerlendirmeye devam edebiliyor.

İşçi alacağı davaları ise çoğu durumda "ivedi" kabul edildiği için adli tatilden sınırlı şekilde etkileniyor ve süreçler işlemeyi sürdürebiliyor.

Ceza davalarında ise özellikle tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalar kesintisiz ilerliyor. Tutukluluk incelemeleri ve acil ceza işlemleri adli tatilde de devam ediyor.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT



Adli tatil, hukuki süreçleri tamamen askıya alan bir dönem değil; aksine belirli dosyalar için işleyiş devam ediyor. Bu nedenle dava taraflarının ve avukatların, dosyalarının niteliğine göre süreleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Aksi halde telafisi zor hak kayıpları yaşanabiliyor.

Özellikle süreye bağlı işlemlerde, adli tatilin etkisinin dava türüne göre değişebileceği unutulmamalı. Bu nedenle somut olay özelinde hukuki destek alınması büyük önem taşıyor.