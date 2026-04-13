Boşanma aşamasındaki koca Mamak'ı birbirine kattı: Arabasını yaktı havaya kurşun yağdırdı

Ankara’nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine ulaşamayan H.Ş., kayınvalidesinin evinin önünde kendi aracını benzin dökerek yaktı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan H.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşinin annesinin evinin önünde önce aracını yaktı, sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Eşine ulaşamayınca çılgına döndü: Mamak'ta hareketli dakikalar

Ankara'nın Mamak ilçesi, akşam saatlerinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahsın neden olduğu şiddet olayına sahne oldu. Ekin Mahallesi'nde 21.00 saatlerinde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. ve kayınvalidesiyle görüşmek için eve giden H.Ş., telefonlarına yanıt alamayınca kontrolünü kaybetti. Telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenen şahıs kayınvalidesinin evinin önünde kendi aracının üzerine benzin dökerek ilk önce aracını yaktı. Ardından elindeki pompalı tüfekle çevredekilere korku saldı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK       

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

