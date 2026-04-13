Eşine ulaşamayınca çılgına döndü: Mamak'ta hareketli dakikalar

Ankara'nın Mamak ilçesi, akşam saatlerinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahsın neden olduğu şiddet olayına sahne oldu. Ekin Mahallesi'nde 21.00 saatlerinde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. ve kayınvalidesiyle görüşmek için eve giden H.Ş., telefonlarına yanıt alamayınca kontrolünü kaybetti. Telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenen şahıs kayınvalidesinin evinin önünde kendi aracının üzerine benzin dökerek ilk önce aracını yaktı. Ardından elindeki pompalı tüfekle çevredekilere korku saldı.