17 aylık mücadele mutlu sonla bitti: Gökalp Erdem’in tedavi masrafı tamamlandı

Tekirdağ'da DMD hastası Gökalp Erdem için başlatılan yardım kampanyası 18 ayda tamamlandı. Çocuk için toplanan yaklaşık bin kişi, havaya rengarenk balonlar bıraktı...

Çorlu'da yaşayan emekli Jandarma Binbaşı Alp Erdem (53) ile Sezin Erdem çiftinin 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile Gökalp ve Koralp adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. 18 aylıkken hastaneye kontrol için götürülen ikizlerden Gökalp'e doktorunun dikkati sayesinde DMD hastalığı teşhisi konuldu.

Gökalp için toplanan yaklaşık bin kişi, havaya rengarenk balonlar bıraktı.
"SÖZÜMÜ TUTTUM"


Gökalp Erdem'in yaklaşık 17 ay süren yardım kampanyası tamamlandı. Gökalp için toplanan yaklaşık bin kişi, havaya rengarenk balonlar bıraktı.
İkizleri ile birlikte pankartın önüne çıkan anne Sezin Erdem, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Valilik iznimizde 17'nci ayımızda yüzde 100'e ulaştık. Bizim için mucize oldu, mucizeyi gerçekleştirdik. Oğluma verdiğim sözü tuttum. Buna vesile olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, iyi ki varsınız" diye konuştu.

