CANLI YAYIN
Geri

2026 yaz lastiği takma tarihi: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Türkiye genelinde araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2026 tarihi itibariyle sona eriyor. 15 Kasım’da başlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında trafikte güvenliği artırmayı amaçlayan uygulama, havaların ısınmasıyla birlikte yerini yaz lastiği dönemine bırakıyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025'te başladı ve kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçları kapsıyor.
  • Kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan'da sona eriyor ve sürücüler bu tarihten itibaren yaz lastiklerine geçebiliyor.
  • Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan araç sahiplerine 5.856 TL idari para cezası kesiliyor.
  • Yaz lastikleri yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel kauçuk karışımıyla üretiliyor ve kuru ve ıslak zeminde daha iyi yol tutuşu sağlıyor.
  • Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri sertleşiyor ve fren mesafesi uzarken yol tutuşu zayıflıyor.

Ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 itibariyle yürürlüğe girerken, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanımı mecburi hale geldi. Uygulama kapsamında kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçların olumsuz hava ve yol koşullarına karşı daha güvenli seyretmesi hedeflendi.

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte araçlarda yaz lastiğine geçiş dönemi başlıyor. Mevzuata göre kış lastiği zorunluluğunun 15 Nisan'da sona ermesiyle birlikte sürücüler bu tarihten itibaren yaz lastiklerini kullanmaya başlayabilir. Mevsime uygun lastik seçimi, hem sürüş güvenliği hem de araç performansı açısından büyük önem taşıyor.

Yaz lastikleri, yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel kauçuk karışımıyla üretiliyor. Daha sert yapıya ve daha sığ diş derinliğine sahip olan bu lastikler, kuru ve ıslak zeminde daha iyi yol tutuşu sağlayarak sürüş konforunu artırıyor.

Öte yandan, yaz lastikleri düşük sıcaklıklarda beklenen performansı veremiyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte lastik sertleşiyor, bu da fren mesafesinin uzamasına ve yol tutuşunun zayıflamasına neden oluyor. Bu nedenle yaz lastiklerinin kış şartlarında kullanılması güvenlik riski oluştururken, aynı zamanda yakıt tüketimini de olumsuz etkileyebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanmayan araç sahiplerine 5.856 TL idari para cezası kesiliyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler