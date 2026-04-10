İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OKULU AV SAHASINA ÇEVİRDİ!

17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladı ve okulu adeta bir "av sahasına" çevirdi. Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Adli Tıp raporu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgeledi. Bakalım'ın, daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi. Dijital incelemelerde sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu görüldü.

