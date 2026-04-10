İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Zanlı hakkında Çelik'i hayattan koparıp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle,
"Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan,
6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi istendi.
OKULU AV SAHASINA ÇEVİRDİ!
17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladı ve okulu adeta bir "av sahasına" çevirdi. Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Adli Tıp raporu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgeledi. Bakalım'ın, daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi. Dijital incelemelerde sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu görüldü.
Haber: Leyla Yıldız