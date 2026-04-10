Çekmeköy'deki okul cinayetinde iddianame hazır: Sanık için 126 yıl hapis istemi

Lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik’i öldüren ve bir öğretmenle 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki Furkan Bakalım tasarlayarak canavarca hisle öldürmekten yargılanacak.

  • İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, 2 öğretmen ve 6 öğrenciyi bıçaklayarak öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüne neden oldu.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Furkan Bakalım hakkında tasarlayarak canavarca hisle öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
  • Soruşturmada sanığın cinayeti aylar öncesinden tasarladığı, olay günü öğretmenleri takip ettiği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi.
  • Adli Tıp raporu, sanık Bakalım'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi öldürme kastıyla gerçekleştirdiğini belirledi.
  • Dijital incelemelerde sanığın daha önce 'Birini öldürmek istiyorum' dediği, çevresinde 'Dexter' lakabıyla anıldığı ve katliam temalı oyunlara ilgi duyduğu ortaya çıktı.

İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Nur Çelik. (Fotoğraflar: Takvim Arşiv)

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Zanlı hakkında Çelik'i hayattan koparıp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle,

"Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan,

6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi istendi.

Furkan Samet Bakalım.

OKULU AV SAHASINA ÇEVİRDİ!

17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladı ve okulu adeta bir "av sahasına" çevirdi. Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Adli Tıp raporu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgeledi. Bakalım'ın, daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi. Dijital incelemelerde sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu görüldü.

Haber: Leyla Yıldız

