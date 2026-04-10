Dijital okuryazarlık eğitimleriyle çocuklara ve gençlere sağlıklı karar verme, duygu düzenleme ve zaman yönetimi becerileri kazandırılmaya çalışılıyor.

Uzmanlar sosyal medya kullanımının temelinde yalnızlık, stres ve duygusal boşluk gibi faktörlerin bulunduğunu belirtiyor.

Sosyal medya bağımlılığı depresyon, kaygı, öfke kontrol problemleri, özgüven eksikliği ve uyku düzensizlikleri gibi psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabiliyor.

Araştırmalar sosyal medyanın tütün, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi diğer bağımlılıklara yönelimi artırabildiğini ortaya koyuyor.

Türkiye'de haftalık ortalama sosyal medya kullanım süresi yaklaşık 25 saat olup dünya ortalaması olan 19 saatin üzerinde bulunuyor.

Sosyal medyanın yalnızca bireysel alışkanlıkları değil, aynı zamanda diğer bağımlılık türlerine yönelimi de etkileyebileceği belirtilirken, artan dijital maruziyetin psikolojik ve sosyal sonuçları konusunda uyarılar yapılıyor.

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE ARTAN RİSKLER

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte sosyal medya, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu yaygın kullanım, beraberinde bağımlılık riskini de artırıyor. Uzmanlara göre Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi dünya ortalamasının üzerine çıkmış durumda ve bu da "problemli kullanım" ihtimalini güçlendiriyor.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE DİĞER RİSKLERLE İLİŞKİSİ

Uzmanlar, sosyal medyanın henüz resmi olarak ayrı bir bağımlılık türü şeklinde tanımlanmadığını, ancak internet ve dijital oyun bağımlılıklarıyla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Türkiye'de haftalık ortalama sosyal medya kullanım süresi yaklaşık 25 saatken, dünya ortalaması 19 saat civarında.

Araştırmalar, sosyal medyanın yalnızca kendi başına bir risk olmadığını; aynı zamanda tütün, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi diğer bağımlılıklara yönelimi de artırabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medyada karşılaşılan içerikler, reklamlar ve özendirici paylaşımlar bu süreci tetikleyebiliyor.

BAĞIMLILIĞI NASIL ANLARIZ?

Sosyal medya bağımlılığı sadece geçirilen süreyle ölçülmüyor. Uzmanlar, şu kriterlerin daha belirleyici olduğunu ifade ediyor:

Günlük yaşamın ve sorumlulukların aksaması

Kullanımı azaltma girişimlerinin başarısız olması

Kullanılmadığında huzursuzluk, kaygı veya mutsuzluk hissi

Olumsuz sonuçlara rağmen kullanmaya devam edilmesi

Bu belirtilerden birkaçının bir arada görülmesi, riskli kullanımın işareti olarak değerlendiriliyor.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLER

Sosyal medya, beynin ödül mekanizmasını etkileyerek dopamin, serotonin ve endorfin salgılanmasına yol açıyor. Kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede çeşitli sorunlara neden olabiliyor:

Depresyon ve kaygı

Öfke kontrol problemleri

Özgüven eksikliği

Sosyal ilişkilerde zayıflama

Dikkat ve odaklanma sorunları

Uyku düzensizlikleri

Bu etkiler özellikle gençler arasında daha belirgin şekilde görülüyor.

DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ

Uzmanlara göre çözümün en önemli parçalarından biri dijital okuryazarlık. Bireylerin sosyal medyayı bilinçli kullanmayı öğrenmesi, duygularını yönetebilmesi ve stresle başa çıkabilmesi büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda yürütülen eğitim programlarıyla özellikle çocuklara ve gençlere:

Sağlıklı karar verme

Duygu düzenleme

Zaman yönetimi

gibi beceriler kazandırılmaya çalışılıyor.

SOSYAL MEDYAYA YÖNELTEN ASIL NEDENLER

Uzmanlar, sosyal medya kullanımının temelinde çoğu zaman yalnızlık, stres ve duygusal boşluk gibi faktörlerin bulunduğunu vurguluyor. Yani sorun çoğu zaman sosyal medyanın kendisi değil, bireyi ona yönlendiren sebepler.

Bu nedenle çözüm, sadece kullanım süresini azaltmak değil aynı zamanda bu temel ihtiyaçları doğru şekilde ele almak.

BİR İYİLEŞME HİKAYESİ

İstanbul'da yaşayan üç çocuk annesi bir birey, sosyal medyayı başlangıçta vakit geçirmek için kullandığını, ancak zamanla bunun bir kaçış aracına dönüştüğünü ifade ediyor. Yaşadığı yalnızlık ve duygusal zorluklar, onu daha fazla sosyal medyada vakit geçirmeye yönlendirmiş.

Profesyonel destek alarak bu süreçten çıktığını belirten kişi, sosyal medyanın aslında bir çözüm değil, daha derin bir yalnızlığa yol açtığını fark ettiğini söylüyor. Yeni uğraşlar edinmek ve destek almak, iyileşme sürecinde önemli rol oynamış.

BAĞIMLILIK TEDAVİ EDİLEBİLİR

Uzmanlar, bağımlılığın tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çiziyor. Gerek bireyin kendisi gerekse yakın çevresi, bu konuda destek almaktan çekinmemeli.

Boş zamanları farklı aktivitelerle değerlendirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve profesyonel yardım almak, bu süreçte en etkili adımlar arasında yer alıyor.

Genel olarak bakıldığında, sosyal medya hayatın önemli bir parçası olsa da bilinçsiz kullanım ciddi riskler doğurabiliyor. Bu nedenle dengeyi korumak ve gerektiğinde destek almak büyük önem taşıyor.

(AA, Takvim Foto Arşiv)