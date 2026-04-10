Kadıköy’de emniyet şeridinde duraklayan sürücüye arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü

D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde emniyet şeridinde duran otomobiline arkadan gelen aracın çarpması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti. İddiaya göre kazaya makas atarak ilerleyen bir otomobil neden oldu.

  • D-100 Karayolu Kadıköy Kozyatağı kavşağında emniyet şeridinde duran otomobilinin bagajından yemek alan sürücü, arkadan gelen Mercedes marka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Bursa'daki düğünden dönen 33 UP 242 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, 34 FK 7777 plakalı Mercedes marka aracın çarpması sonucu yola savruldu.
  • Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak akış yan yoldan sağlandı.
  • Kazaya karışan Mercedes marka aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinden yemek aldığı sırada arkadan gelen bir aracın çarptığı sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre yan yoldan sağlandı.

Kadıköy'de emniyet şeridindeki sürücüye otomobil çarptı. (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)

BAGAJINDAN YEMEK ALIRKEN ÇARPTI

Olay, saat 02.00'de D-100 Karayolu Kadıköy Kozyatağı kavşağında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'daki bir düğünden dönen 33 UP 242 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sürücü, bagajdan yemek aldığı sırada aynı istikamette makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 FK 7777 plakalı Mercedes marka otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

D-100 TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapatılarak akış yan yol üzerinden sağlandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

