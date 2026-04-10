Ankara Sincan’da ilaç fabrikasında yangın: Tesis kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Alcı OSB’de faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda dev tesis kullanılamaz hale geldi.

  • Ankara'nın Sincan ilçesinde Alcı OSB Mahallesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı ve tesis kullanılamaz hale geldi.
  • Yangın fabrikanın arka kısmından başladı ve güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
  • İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
  • Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
  • Yangın can kaybı olmadan maddi hasarla atlatıldı ve çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir ilaç fabrikası çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

ALEVLER ARKA KISIMDAN YÜKSELDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başlatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Türkiye'de sosyal medya süresi dünya ortalamasını aştı
