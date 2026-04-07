Bu keşif, astrofizikte önemli bir problem olarak bilinen "son parsek" gizemine de yeni ipuçları sunuyor. Teorilere göre kara deliklerin belirli bir mesafeden sonra birbirine yaklaşması zorlaşıyor. Ancak bu sistemde söz konusu eşiğin aşılmış olabileceği düşünülüyor.

Eğer bulgular doğrulanırsa, insanlık tarihinde ilk kez süper kütleli kara deliklerin birleşme süreci gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek. Üstelik bu dev çarpışmanın, kozmik ölçekte kısa sayılabilecek bir sürede, yani bir yüzyıldan daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Araştırmacılar bu süreci özellikle düşük frekanslı kütle çekim dalgalarını tespit edebilen gelişmiş gözlem sistemleriyle izlemeyi hedefliyor. Bu sayede evrenin en büyük ve en gizemli olaylarından biri daha yakından anlaşılabilecek.