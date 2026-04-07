Yüzyılın kozmik randevusu: Yarım milyar ışık yılı uzakta dev birleşme

Evrenin derinliklerinde bilim insanlarını heyecanlandıran olağanüstü bir gelişme yaşanıyor. Yarım milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galakside iki süper kütleli kara deliğin çarpışmaya hazırlanıyor olabileceği düşünülüyor. Eğer bu senaryo doğrulanırsa insanlık tarihinde ilk kez böylesine dev bir kozmik birleşme süreci adım adım ve gerçek zamanlı olarak izlenebilecek.

  • Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü, Markarian 501 galaksisinde iki süper kütleli kara deliğin çarpışma sürecine girdiğini tespit etti.
  • Markarian 501 galaksisi Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
  • Araştırma ekibi 23 yıl boyunca radyo teleskoplarıyla galaksi merkezini gözlemleyerek 7 yıllık ve 121 günlük iki periyodik döngü belirledi.
  • Bulgular doğrulanırsa insanlık tarihinde ilk kez süper kütleli kara deliklerin birleşme süreci gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek.
  • Çarpışmanın bir yüzyıldan daha kısa sürede gerçekleşmesi ve düşük frekanslı kütle çekim dalgaları yayması bekleniyor.

Bilim insanları yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Markarian 501 galaksisinde son derece nadir bir kozmik olayın eşiğinde olunduğunu düşünüyor. Galaksinin merkezinde yer alan iki süper kütleli kara deliğin birbirine hiç olmadığı kadar yaklaştığı ve çarpışma sürecine girdiği tahmin ediliyor.

Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü, Markarian 501 galaksisinde iki süper kütleli kara deliğin çarpışma sürecine girdiğini tespit etti

İki kara delik ihtimali güçleniyor

Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada galaksiden gelen sıra dışı ışık sinyalleri incelendi. Elde edilen veriler tek bir kara delik yerine birbirinin etrafında dönen iki dev kara deliğin varlığına işaret ediyor. Ancak bu durum henüz kesin olarak doğrulanmış değil.

Markarian 501 galaksisi Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

23 yıllık süreç

Araştırma ekibi, 23 yıl boyunca radyo teleskoplarıyla galaksinin merkezindeki hareketleri takip etti. Bu uzun süreli gözlemler sonucunda, sistemde alışılmışın dışında bir hareket düzeni olduğu ortaya çıktı. İki farklı periyodik döngü tespit edildi.

Periyodik hareketleri dikkat çekiyor

Bilim insanları, yaklaşık 7 yılda bir gerçekleşen geniş ölçekli bir salınım ve 121 gün süren daha kısa bir döngü belirledi. Özellikle kısa süreli döngü, iki kara deliğin birbirine oldukça yakın bir yörüngede döndüğünü gösteriyor.

Söz konusu eşik aşılmış olabilir

Bu keşif, astrofizikte önemli bir problem olarak bilinen "son parsek" gizemine de yeni ipuçları sunuyor. Teorilere göre kara deliklerin belirli bir mesafeden sonra birbirine yaklaşması zorlaşıyor. Ancak bu sistemde söz konusu eşiğin aşılmış olabileceği düşünülüyor.

İnsanlık tarihinde ilk

Eğer bulgular doğrulanırsa, insanlık tarihinde ilk kez süper kütleli kara deliklerin birleşme süreci gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek. Üstelik bu dev çarpışmanın, kozmik ölçekte kısa sayılabilecek bir sürede, yani bir yüzyıldan daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Araştırmacılar bu süreci özellikle düşük frekanslı kütle çekim dalgalarını tespit edebilen gelişmiş gözlem sistemleriyle izlemeyi hedefliyor. Bu sayede evrenin en büyük ve en gizemli olaylarından biri daha yakından anlaşılabilecek.

