Bilim insanları yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Markarian 501 galaksisinde son derece nadir bir kozmik olayın eşiğinde olunduğunu düşünüyor. Galaksinin merkezinde yer alan iki süper kütleli kara deliğin birbirine hiç olmadığı kadar yaklaştığı ve çarpışma sürecine girdiği tahmin ediliyor.
İki kara delik ihtimali güçleniyor
Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada galaksiden gelen sıra dışı ışık sinyalleri incelendi. Elde edilen veriler tek bir kara delik yerine birbirinin etrafında dönen iki dev kara deliğin varlığına işaret ediyor. Ancak bu durum henüz kesin olarak doğrulanmış değil.
23 yıllık süreç
Araştırma ekibi, 23 yıl boyunca radyo teleskoplarıyla galaksinin merkezindeki hareketleri takip etti. Bu uzun süreli gözlemler sonucunda, sistemde alışılmışın dışında bir hareket düzeni olduğu ortaya çıktı. İki farklı periyodik döngü tespit edildi.
Periyodik hareketleri dikkat çekiyor
Bilim insanları, yaklaşık 7 yılda bir gerçekleşen geniş ölçekli bir salınım ve 121 gün süren daha kısa bir döngü belirledi. Özellikle kısa süreli döngü, iki kara deliğin birbirine oldukça yakın bir yörüngede döndüğünü gösteriyor.
Söz konusu eşik aşılmış olabilir
Bu keşif, astrofizikte önemli bir problem olarak bilinen "son parsek" gizemine de yeni ipuçları sunuyor. Teorilere göre kara deliklerin belirli bir mesafeden sonra birbirine yaklaşması zorlaşıyor. Ancak bu sistemde söz konusu eşiğin aşılmış olabileceği düşünülüyor.
İnsanlık tarihinde ilk
Eğer bulgular doğrulanırsa, insanlık tarihinde ilk kez süper kütleli kara deliklerin birleşme süreci gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek. Üstelik bu dev çarpışmanın, kozmik ölçekte kısa sayılabilecek bir sürede, yani bir yüzyıldan daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor.
Araştırmacılar bu süreci özellikle düşük frekanslı kütle çekim dalgalarını tespit edebilen gelişmiş gözlem sistemleriyle izlemeyi hedefliyor. Bu sayede evrenin en büyük ve en gizemli olaylarından biri daha yakından anlaşılabilecek.