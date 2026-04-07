Uzaydan yeni görüntüler geldi: NASA tarihi uçuşun yedinci gününde paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinden yeni görüntüleri paylaştı. İnsanlı ilk Artemis uçuşu Ay'a uzun vadeli dönüş ve gelecekteki Mars görevlerine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.

NASA'nın Artemis II astronotları tarihi test uçuşları sırasında Ay'ın ilk yakın geçiş görüntülerini paylaştı. Fotoğraflar daha önce hiç görülmemiş bölgeleri ortaya koyarken nadir olan uzayda güneş tutulması anını da içeriyor. Paylaşılan görüntüler Ay'ın uzak tarafından yapılan yedi saatlik geçiş sırasında kaydedildi ve insanlığın Ay'a dönüşünü simgeliyor.

Düşük açıyla süzülen güneş ışığı Ay'a yansıyor

Artemis II mürettebatı, Ay'da gündüzle gecenin buluştuğu terminatör boyunca ilerlerken, düşük açıyla süzülen güneş ışığının yüzeyde uzun ve etkileyici gölgeler yarattığı sahneleri fotoğrafladı.

Orion ve Ay yan yana

Ön planda Güneş ışığıyla parlayan Orion uzay aracı süzülüyor. Arka planda ise hilal şeklinde büyüyen Ay beliriyor. Ay'ın alt orta bölümünde dağlarla çevrili ve 600 mil genişliğindeki dev çarpma krateri Orientale havzası seçiliyor.

Bu havza Ay'ın hem yakın hem de uzak tarafına yayılıyor. Havzanın içinde eski lav kalıntıları göze çarpıyor. Orientale'nin sol tarafı, Dünya'dan görülmeyen uzak yarım küreyi oluştururken sağ tarafı yakın yarım küreyi yani her gün gördüğümüz Ay yüzeyini sergiliyor. Yakın tarafta yüzeyi kaplayan devasa, koyu renkli eski lav akıntıları özellikle dikkat çekiyor.

Ekip hazırlıklarını tamamlıyor

Artemis II ekibi Pilot Victor Glover, Komutan Reid Wiseman ve Görev Uzmanı Jeremy Hansen, Ay'ın uzak tarafına yapacakları yolculuktan hemen önce kamera ekipmanlarını kurarak Ay'ın yanından geçişi izlemeye hazırlanıyorlar.

Artemis II mürettebatı Ay'ın yanından geçerken 6 Nisan 2026, EDT saatiyle 18:41'de Orion uzay aracının penceresinden Dünya'yı gözlemliyor.

Soluk mavi ve parlak beyaz bulutlarıyla Dünya parlıyor

Kraterlerle kaplı Ay yüzeyinin hemen arkasında soluk mavi tonları ve parlak beyaz bulutlarıyla Dünya parlıyor. Gece tarafında karanlık çökmüş, gündüz tarafında ise Avustralya ve Okyanusya üzerindeki girdaplı bulutlar dikkat çekiyor.

Ön planda ise Ohm kraterinin basamaklı kenarları ve ortasında küçük tepeciklerle süslü düz tabanı görülüyor. Karmaşık kraterlerin ortasındaki tepecikler çarpma anında sıvılaşan yüzeyin yukarı doğru fırlamasıyla oluşur.

Uzaya bakış

Artemis II Komutanı Reid Wiseman günün ilk Ay gözlem seansının başlamasıyla birlikte Orion uzay aracının penceresinden dışarıya bakıyor.

54 dakika süren tutulma kayıtlara geçti

Artemis II mürettebatı Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü nadir bir tutulmayı gözlemledi. Yaklaşık 54 dakika süren bu tam tutulmada karanlık Ay diskinin etrafında parlayan korona ve sönük yıldızlar net bir şekilde görülebiliyor. Ay'ın yakın tarafı ise Dünya'dan yansıyan hafif ışıkla zarifçe aydınlanıyor.

Veriler gelecek araştırmalara ışık tutacak

Görevin altıncı günü boyunca Wiseman ve mürettebat arkadaşları Ay'ın fotoğraflarını ve videolarını kaydetmenin yanı sıra detaylı gözlemlerini de topladılar. Astronotlar, bilim ekibinin bir parçası olarak bu değerli verilerle Ay araştırmalarının geleceğine ışık tutacaklar.

Artemis II, NASA'nın Apollo programından bu yana Ay'a yapılan ilk insanlı uçuş olarak tarihe geçti. Uzay aracı 1 Nisan 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve görev toplamda 10 gün sürecek.

Haberde kullanılan fotoğraflar NASA'dan servis edilmiştir.

