54 dakika süren tutulma kayıtlara geçti

Artemis II mürettebatı Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü nadir bir tutulmayı gözlemledi. Yaklaşık 54 dakika süren bu tam tutulmada karanlık Ay diskinin etrafında parlayan korona ve sönük yıldızlar net bir şekilde görülebiliyor. Ay'ın yakın tarafı ise Dünya'dan yansıyan hafif ışıkla zarifçe aydınlanıyor.

Veriler gelecek araştırmalara ışık tutacak

Görevin altıncı günü boyunca Wiseman ve mürettebat arkadaşları Ay'ın fotoğraflarını ve videolarını kaydetmenin yanı sıra detaylı gözlemlerini de topladılar. Astronotlar, bilim ekibinin bir parçası olarak bu değerli verilerle Ay araştırmalarının geleceğine ışık tutacaklar.