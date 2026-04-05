Kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B. (36) de gözaltına alındı.

İstanbul Kirazlı Mahallesi'nde bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekiplerine müdahale eden 17 yaşındaki M.A., 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

Bağcılar'da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale eden polis memurları kanlı bir saldırının hedefi oldu. Çıkan arbedede iki polisi el ve bacaklarından yaralayan saldırgan ile kavgaya karışan diğer iki kişi gözaltına alındı.

POLİS MEMURLARINA ÇİRKİN SALDIRI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden M.A. (17) mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

ZANLILAR VE SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı. Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.