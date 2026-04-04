Antik çağda ekmek böyle yapılıyormuş! 5 bin yıllık reçete ortaya çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yer alan Küllüoba Höyüğü’nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık kömürleşmiş ekmek kalıntısı, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Analizler, Küllüoba Höyüğü’nde bulunan ekmek parçasının sıradan bir kalıntı değil, bilinçli şekilde yerleştirilmiş ve kırmızı toprakla örtülerek korunduğunu belirtti.

Antik çağda ekmek böyle yapılıyormuş! 5 bin yıllık reçete ortaya çıktı
  • Eskişehir'de bulunan yaklaşık 5 bin yıllık ekmek kalıntısı MÖ 3200-3000 yılları arasına tarihlendi.
  • Analizler ekmeğin Gernik buğdayı ve az miktarda mercimek unundan yapıldığını ortaya çıkardı.
  • Ekmekteki hava boşlukları Tunç Çağı insanlarının mayalama ve fermantasyon bilgisine sahip olduğunu gösterdi.
  • Termal analizler ekmeğin 150-160 derece sıcaklıkta kontrollü pişirme yöntemiyle yapıldığını ortaya koydu.
  • Taramalı Elektron Mikroskobu, FTIR ve Raman spektroskopisi teknikleriyle ekmeğin içeriği ve üretim süreci detaylı şekilde incelendi.

Araştırmalar, ekmeğin yapımında "Gernik buğdayı" olarak bilinen eski bir buğday türünün kullanıldığını gösterdi. Bu bulgu, Tunç Çağı insanlarının tarım bilgisi ve gıda üretim tekniklerinin sanılandan daha gelişmiş olduğunu ortaya koyarken, Anadolu'nun köklü mutfak geçmişine dair yeni bir pencere açıyor. İşte 5.000 yıllık ekmeğin reçetesi çözüldü!

Antik çağda ekmek böyle yapılıyormuş! 5 bin yıllık reçete ortaya çıktı-2

5 BİN YILLIK EKMEK TARİHE IŞIK TUTUYOR

Eskişehir'de ortaya çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık ekmek kalıntısı, Tunç Çağı insanının beslenme alışkanlıklarına dair mevcut bilgileri yeniden değerlendirmeye açtı. Uzmanlar, bu önemli bulgunun Anadolu mutfak tarihindeki eksik halkalardan birini tamamladığını belirtiyor. Yapılan tarihlendirme çalışmalarına göre ekmek, MÖ 3200 ile 3000 yılları arasına, yani tarım ve yerleşik yaşamın hızla geliştiği bir döneme ait.

İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ KULLANILDI

Ekmek üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde modern arkeometri yöntemlerinden yararlanıldı. Taramalı Elektron Mikroskobu, FTIR ve Raman spektroskopisi gibi tekniklerle yapılan analizler sayesinde, ekmeğin hem içeriği hem de üretim süreci detaylı şekilde ortaya kondu. Araştırmacılar, bu yöntemlerle dönemin pişirme tekniklerine kadar uzanan önemli verilere ulaştı.

Antik çağda ekmek böyle yapılıyormuş! 5 bin yıllık reçete ortaya çıktı-3

GERNİK BUĞDAYI VE MERCİMEK UNU DETAYI

Analizler, ekmeğin ana hammaddesinin "gernik buğdayı" olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra hamura az miktarda mercimek unu eklendiği de tespit edildi. Uzmanlar, bu karışımın protein oranını artırarak ekmeği daha besleyici hale getirdiğini ifade ediyor. Ayrıca ekmekte bitki sapı kalıntılarının bulunması, tahılların çok ince öğütülmeden kullanıldığını ve lif oranı yüksek bir yapı elde edildiğini ortaya koyuyor.

MAYALANMA BİLGİSİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Mikroskobik incelemelerde ekmek içinde hava boşluklarının bulunması, hamurun mayalandığını gösterdi. Araştırmacılar, bu bulgunun fermantasyon bilgisinin Tunç Çağı'nda bilindiğine işaret ettiğini vurguluyor. Bu durum, dönemin insanlarının ekmek yapımında bilinçli teknikler kullandığını ortaya koyuyor.

Antik çağda ekmek böyle yapılıyormuş! 5 bin yıllık reçete ortaya çıktı-4

KONTROLLÜ PİŞİRME TEKNİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yapılan termal analizler, ekmeğin yaklaşık 150-160 derece sıcaklıkta pişirildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu bulgu, o dönemde kontrollü pişirme yöntemlerinin ve gelişmiş fırın teknolojisinin kullanıldığını gösteriyor.

Otelde cinayet: Yonca Kölge'nin cesedi bulundu
Otelde cinayet

 Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?
Kenti turuncuya boyadı!

