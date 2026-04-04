Araştırmalar, ekmeğin yapımında "Gernik buğdayı" olarak bilinen eski bir buğday türünün kullanıldığını gösterdi. Bu bulgu, Tunç Çağı insanlarının tarım bilgisi ve gıda üretim tekniklerinin sanılandan daha gelişmiş olduğunu ortaya koyarken, Anadolu'nun köklü mutfak geçmişine dair yeni bir pencere açıyor. İşte 5.000 yıllık ekmeğin reçetesi çözüldü!

5 BİN YILLIK EKMEK TARİHE IŞIK TUTUYOR

Eskişehir'de ortaya çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık ekmek kalıntısı, Tunç Çağı insanının beslenme alışkanlıklarına dair mevcut bilgileri yeniden değerlendirmeye açtı. Uzmanlar, bu önemli bulgunun Anadolu mutfak tarihindeki eksik halkalardan birini tamamladığını belirtiyor. Yapılan tarihlendirme çalışmalarına göre ekmek, MÖ 3200 ile 3000 yılları arasına, yani tarım ve yerleşik yaşamın hızla geliştiği bir döneme ait.

İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ KULLANILDI

Ekmek üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde modern arkeometri yöntemlerinden yararlanıldı. Taramalı Elektron Mikroskobu, FTIR ve Raman spektroskopisi gibi tekniklerle yapılan analizler sayesinde, ekmeğin hem içeriği hem de üretim süreci detaylı şekilde ortaya kondu. Araştırmacılar, bu yöntemlerle dönemin pişirme tekniklerine kadar uzanan önemli verilere ulaştı.

GERNİK BUĞDAYI VE MERCİMEK UNU DETAYI

Analizler, ekmeğin ana hammaddesinin "gernik buğdayı" olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra hamura az miktarda mercimek unu eklendiği de tespit edildi. Uzmanlar, bu karışımın protein oranını artırarak ekmeği daha besleyici hale getirdiğini ifade ediyor. Ayrıca ekmekte bitki sapı kalıntılarının bulunması, tahılların çok ince öğütülmeden kullanıldığını ve lif oranı yüksek bir yapı elde edildiğini ortaya koyuyor.

MAYALANMA BİLGİSİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Mikroskobik incelemelerde ekmek içinde hava boşluklarının bulunması, hamurun mayalandığını gösterdi. Araştırmacılar, bu bulgunun fermantasyon bilgisinin Tunç Çağı'nda bilindiğine işaret ettiğini vurguluyor. Bu durum, dönemin insanlarının ekmek yapımında bilinçli teknikler kullandığını ortaya koyuyor.

KONTROLLÜ PİŞİRME TEKNİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yapılan termal analizler, ekmeğin yaklaşık 150-160 derece sıcaklıkta pişirildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu bulgu, o dönemde kontrollü pişirme yöntemlerinin ve gelişmiş fırın teknolojisinin kullanıldığını gösteriyor.