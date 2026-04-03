EN ÇOK ANTALYA'YI ETKİLEDİ Meteoroloji verilerine göre; toz taşınımının en yoğun yaşandığı yer Antalya oldu. Günlük ortalama toz konsantrasyonu Antalya'da 217 mikrogram/metreküpe ulaşırken, bu rakama en yakın değer 162 mikrogram/metreküp ile Hatay'da ölçüldü.

Türkiye'ye giriş yapan toz taşınımı, Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle birçok noktadan kentin silüeti ve binalar görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, toz nedeniyle hava kalitesinde de düşüş yaşandı. Kenti çevreleyen Beydağları toz nedeniyle görünmez hale gelirken, gökyüzünün gri renge büründüğü görüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da "Toz taşınımının, yer yer yoğun olarak devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gökyüzü Afrika'dan gelen çöl tozu nedeniyle turuncuya büründü (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; çöl tozunun ilçede sadece bugün etkili olacağı öğrenildi. Manavgat ilçesinde de çöl tozu ile birlikte yağmur ve kısa süreli dolu etkisini gösterdi. Antik Side bölgesindeki yürüyüş yollarında çöl tozu, yağmur ve dolunun etkisiyle çamurlu su birikintileri oluştu.

HATAY, ADANA, OSMANİYE...

Alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu Hatay'ın Samandağ ilçesinde de etkili oldu. İlçede yaşam olumsuz etkilenirken, etkili olan çöl tozu nedeniyle bazı noktalarda yol ve deniz görünmez hale geldi. Yoğun toz bulutu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İskenderun ilçesinde de yoğun toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.