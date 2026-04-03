Türkiye'ye giriş yapan toz taşınımı, Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle birçok noktadan kentin silüeti ve binalar görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, toz nedeniyle hava kalitesinde de düşüş yaşandı. Kenti çevreleyen Beydağları toz nedeniyle görünmez hale gelirken, gökyüzünün gri renge büründüğü görüldü.
EN ÇOK ANTALYA'YI ETKİLEDİ
Meteoroloji verilerine göre; toz taşınımının en yoğun yaşandığı yer Antalya oldu. Günlük ortalama toz konsantrasyonu Antalya'da 217 mikrogram/metreküpe ulaşırken, bu rakama en yakın değer 162 mikrogram/metreküp ile Hatay'da ölçüldü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da "Toz taşınımının, yer yer yoğun olarak devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
ALANYA TURUNCUYA DÖNDÜ
Alanya'da sabah saatlerinde çöl tozunun etkisiyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü. İlçede yağmur da etkili olunca çöl tozu çamura dönüştü. Araçların üzeri çamur içerisinde kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; çöl tozunun ilçede sadece bugün etkili olacağı öğrenildi. Manavgat ilçesinde de çöl tozu ile birlikte yağmur ve kısa süreli dolu etkisini gösterdi. Antik Side bölgesindeki yürüyüş yollarında çöl tozu, yağmur ve dolunun etkisiyle çamurlu su birikintileri oluştu.
HATAY, ADANA, OSMANİYE...
Alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu Hatay'ın Samandağ ilçesinde de etkili oldu. İlçede yaşam olumsuz etkilenirken, etkili olan çöl tozu nedeniyle bazı noktalarda yol ve deniz görünmez hale geldi. Yoğun toz bulutu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İskenderun ilçesinde de yoğun toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuzey Afrika üzerinden taşınan çöl tozlarının Doğu Akdeniz hattına ulaşmasıyla birlikte Hatay'ın ardından Osmaniye ve Adana'yı da etkili oldu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana'nın kent merkezinde etkili olan toz bulutu zaman zaman görüş mesafesini de düşürdü. Astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.