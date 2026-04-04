Nevşehir'i yasa boğan kaza, Gülşehir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin hatalı sollama girişimi neticesinde yaşandı. Direksiyon başındaki B.Y., önündeki tırı geçmek isterken aracın kontrolünü kaybederek dorseye vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan aile savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda acil servis ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. idaresindeki 50 AEZ 648 plakalı tırı sollamak isterken dorseye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ "SOLA KAÇMAK İSTERKEN VURDU"
Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.
Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.