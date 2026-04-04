Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Nevşehir'in Gülşehir karayolu üzerinde hatalı sollama girişimi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki E.Y. hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.Y., önündeki tırı geçmek isterken kontrolü kaybederek dorseye çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Y.M. ve eşi D.N.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Yüksel M., otomobilin sola kaçtıktan sonra sağa toparlamaya çalışırken tırın sol arka köşesine vurduğunu ifade etti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, bebeğin cansız bedeni otopsi için morga gönderildi.

Nevşehir'i yasa boğan kaza, Gülşehir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin hatalı sollama girişimi neticesinde yaşandı. Direksiyon başındaki B.Y., önündeki tırı geçmek isterken aracın kontrolünü kaybederek dorseye vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan aile savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda acil servis ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.) Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. idaresindeki 50 AEZ 648 plakalı tırı sollamak isterken dorseye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırıldı.