71 ildeki "torbacı" operasyonunda 373 tutuklama! 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

71 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 903 şüpheliden 373'ünün tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlarda 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
  • Operasyonlarda 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan 903 şüpheliden 373'ü tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol uygulandı.
  • Operasyonlara 2 bin 385 ekip, 16 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.
  • İçişleri Bakanlığı uyuşturucu operasyonlarının ülke genelinde kesintisiz süreceğini açıkladı.

Zehir tacirlerine yönelik kapsamlı operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

1 TON 223 KİLO UYUŞTURUCU MADDE, 1.5 MİLYON UYUŞTURUCU HAP...

Son bir haftada 2 bin 385 ekip, 16 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.

YÜZLERCE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 903 şüpheliden 373'ü tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer zanlılar hakkında işlemler sürüyor.

Gençleri ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine yönelik operasyonlar ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.

