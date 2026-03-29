Zehir tacirlerine yönelik kapsamlı operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

71 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 373 şüpheli tutuklandı

Son bir haftada 2 bin 385 ekip, 16 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.