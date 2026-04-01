PEMBEDEN YEŞİLE DÖNÜŞEN NADİR TÜ

Tropikal yağmur ormanlarında yaşayan nadir bir çekirge türü, bilim insanlarını hayrete düşüren bir adaptasyon sergiliyor. "Çalı çekirgesi" olarak da bilinen Arota festae, yalnızca 11 gün içinde parlak pembeden yaprak yeşiline dönüşebiliyor. Bu dikkat çekici değişim, böceğin avcılardan saklanmasına yardımcı olan etkili bir kamuflaj stratejisi olarak değerlendiriliyor.

KEŞİF PANAMA'DA YAPILD

Çalışma, Panama'daki Barro Colorado Adası'nda bulunan Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'nün saha istasyonunda gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bir ışığın altında dinlenen dişi bir çekirgeyi fark etti. İlk gözlemde canlı pembe rengiyle dikkat çeken böceğin, sadece 11 gün sonra tamamen yeşile döndüğü kaydedildi.

Bilim insanları, bu keşfi bilim dünyasının saygın yayınlarından biri olan Ecology dergisinde yayımladı.

Dönüşümden önceki Arota festae bitkisi. Kaynak: St. Andrews Üniversitesi, Reading Üniversitesi, Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü ve Amsterdam Üniversitesi.

KAMUFLAJIN İNCELİKLİ STRATEJİSİ

Uzmanlara göre bu renk değişimi rastlantısal değil. Aksine, "gecikmeli yeşillenme" olarak bilinen bir bitki stratejisini taklit ediyor. Tropikal ormanlarda birçok bitki, genç yapraklarını önce pembe ya da kırmızı tonlarda üretirken, olgunlaştıkça yeşile dönüyor.

Barro Colorado Adası'ndaki bitkilerin yaklaşık üçte birinin yıl boyunca bu şekilde renk değiştirdiği biliniyor. Bu da böceğe, her iki aşamaya uyum sağlayarak sürekli değişen bir kamuflaj avantajı sunuyor.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

Araştırmanın baş yazarı Dr. Benito Wainwright, gözlemin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Bu kadar nadir görülen bir türü doğal koşullarda inceleme fırsatı bulduk. Renginin sıcak pembeden yeşile dönüşümünü adım adım gözlemledik" dedi.

Wainwright'a göre bu durum, genetik bir anormallikten ziyade, böceğin taklit ettiği yaprakların yaşam döngüsüne uyum sağlayan gelişmiş bir hayatta kalma mekanizması olabilir.

30 GÜNLÜK GÖZLEM SÜRECİ

Araştırmacılar böceği 30 gün boyunca gözlem altında tuttu. İlk dört gün içinde parlak pembe rengin solarak pastel tonlara dönüştüğü, 11. gün itibarıyla ise tamamen yeşil hale geldiği tespit edildi.

Böcek, çiftleşme sürecini tamamladıktan sonra doğal yaşam döngüsü içinde hayatını kaybetti.

Dönüşüm sonrası yeşil bir Arrota festae. Kaynak: St Andrews Üniversitesi, Reading Üniversitesi, Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü ve Amsterdam Üniversitesi.

BİLİMSEL AÇIDAN İLK OLABİLİR

Pembe çekirgeler 1878 yılından bu yana bilimsel kayıtlarda yer alsa da genellikle nadir ve avantaj sağlamayan mutasyonlar olarak değerlendiriliyordu. Ancak bu çalışma, bir çekirgenin yaşam döngüsü içinde bu denli belirgin bir renk değişimini tamamladığını gösteren ilk örnek olabilir.

YAĞMUR ORMANLARININ DİNAMİK YAPIS

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Matt Greenwell ise tropikal ormanların karmaşıklığına dikkat çekerek, bu keşfin evrimsel adaptasyonlara dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.

Greenwell, "İlk bakışta parlak pembe bir böceğin dikkat çekici olduğu düşünülebilir. Ancak bu canlıların, taklit ettikleri yapraklarla aynı hızda renk değiştirebilmesi, yağmur ormanlarının ne kadar dinamik bir ekosistem olduğunu ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu çarpıcı bulgu, doğada kamuflajın ne kadar gelişmiş ve ince ayarlı bir strateji olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.