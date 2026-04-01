Karabük'te M.A. (40), tartıştığı eşi Mustafa Acar'ı (47) başından vurarak öldürdü.Karabük'te koca cinayeti: Av tüfeğiyle başından vurup öldürdü
Olay, gece saatlerinde Karaağaç köyünde meydana geldi. M.A. ile eşi Mustafa Acar arasında evde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE VURDU
Tartışma kavgaya dönüşürken, M.A. eşi Mustafa Acar'ı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekibinin kontrolünde, Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Acar'ın cansız bedeni olay yerindeki inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.