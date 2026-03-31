Manisa'da boşanma katliamı: Aynı aileden 4 kişi silahlı saldırıda öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan dondura bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu Şadiye Nur Coşkun'un ailesinin evine giden Ömer Coşkun eşi ve ailesine kurşun yağdırarak öldürdü. Olayda aynı aileen 4 kişi hayatını kaybederken Coşkun gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun ile kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i tabancayla başlarından vurarak öldürdü.
  • Olay, Turgutlu'ya bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
  • Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
  • Jandarma, olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayarak gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı ev (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

Olay, saat 04.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun'un ailesinin evine gitti. Burada Coşkun, yanındaki tabancayla henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i başlarından tabancayla vurdu.

4 kKİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL GÖZALTINDA

Jandarma olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

