Zehra Sarıcan'ın kapısına çiçekle dayanıp tehditler savuran iki şüphelinin kimlikleri Sakarya polisi tarafından tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.
"HERKESE MERMİ SANA PAPATYA" NOTUYLA TEHDİT
Olay, Sakarya'da yaşayan genç fenomen Zehra Sarıcan'ın annesiyle birlikte kaldığı eve gelen iki kişinin kapıyı çalmasıyla başladı. Ellerindeki çiçeğin devam eden "estetik davası" nedeniyle gönderildiğini belirten şahıslar, içeri girdikten sonra Sarıcan'a yönelik korkutucu ifadeler kullandı. Şüphelilerin, Sarıcan'ın cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine panikleyerek kaçtıkları öğrenilirken, geride "Herkese mermi, sana papatya" yazılı bir not bıraktıkları görüldü.
DOKTOR TALİMATIYLA "DÖVÜN" İDDİASI
Zehra Sarıcan, şüphelilerin kendisini ameliyat eden ve daha önce mahkemelik olduğu doktor G.T. tarafından yönlendirildiklerini öne sürdü. Fenomenin iddiasına göre, eve gelen şahıslar kendisini "dövün ve korkutun" şeklinde talimat aldıklarını itiraf etti. Ameliyat sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zaten hukuk mücadelesi veren Sarıcan, bu son olayla birlikte can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek polise sığındı.
Şikayetin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Sabah'tan Hüseyin Cumalı'nın haberine göre; Zehra Sarıcan'ın olaya ilişkin şikayette bulunmasının ardından Sakarya polisi harekete geçti. Sakarya polisinin yaptığı incelemeler sonucunda, genç fenomenin evine izinsiz giren iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Sakarya'da ikametleri bulunmayan şüpheli şahıslar hakkında "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından adli süreç başlatıldığı bildirildi.
Sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'ın 5 yıl önce olduğu göğüs estetiği, yanlış müdahaleler ve enfeksiyonlar nedeniyle tam 12 ameliyatlık bir kabusa dönüştü. İddiaya göre doktor G.T., Sarıcan'ı sağlıksız koşullarda ve anestezisiz şekilde operasyona alarak vücudunda kalıcı hasar bıraktı; genç kadın sol göğsünü kaybetme noktasına gelince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde sırtından alınan dokuyla yeniden sağlığına kavuşabildi. Bu süreçte doktor hakkında suç duyurusunda bulunan Sarıcan, davasından vazgeçmesi için evine "çiçek" bahanesiyle giren kimliği belirsiz kişilerce "herkese mermi, sana papatya" yazılı notla tehdit edildi.