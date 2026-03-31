İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförü Hüseyin Can A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Şoför Can A., olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun talimatıyla Aleyna Kalaycıoğlu'nu almak için Ataşehir'e gittiğini ve iki araçla hedef noktaya gittiklerini anlattı.

Can A., Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sokakta duran beyaz BMW'ye yaklaşıp elindeki silahla araca dokunduğunu ve ardından silah sesi duyduğunu ifade etti.

Olayın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Metin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerinden ayrıldığını ve araçları farklı yerlere park ettiklerini belirtti.

Şoför Can A., Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendilerine Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında bilgi vermediğini iddia etti.

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayda tetiği çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutuklanan şoförü Hüseyin Can A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Soruşturma kapsamında cinayetin en yakın tanığı olan şoför olay günü yaşananları, konum trafiği, araç hareketleri ve silahın patladığı anı anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, dakika dakika cinayetin öncesinden ve sonrasındaki telefon trafiği hakkında da bilgi veren Can A., Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendilerine Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında bilgi vermediğini iddia etti.



İşte Can A.'nın ifadesi: "Olay günü saat 19.20 sıralarında şoförlüğünü yaptığım Bilal Kadayıfçıoğlu'nu, eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu'nu ve Musab Geylani Kadayıfçıoğlu'nu İstanbul Yeni Havalimanı'na Vito araç ile bıraktım. Bildiğim kadarıyla İngiltere'ye gidiyorlardı. Havaalanına bıraktıktan sonra konutun olduğu Üsküdar ilçesi Demsa Kandilli Konaklarına doğru yola çıktım. Aracı otoparka park ettikten sonra yan tarafta bulunan villada iftar yapan arkadaşlarımın yanına gidip bana hazırladıkları yemeği yedim. Saat 20.00 sıraları olmuştu." "ARABAM KALDI ONU ALACAĞIZ" "Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan 'Havaalanından sen dönüş yapıyormuşsun, Ataşehir'de benim arabam kaldı onu alabilir miyiz' şeklinde mesaj geldi. Ben de misafirlikte olduğumu, iftarımı yeni açtığımı söyleyerek daha ilerleyen saatlerde alsak olur mu dedim. O da 'Tamam olur' diye mesaj attı. Yaklaşık 1 saat sonra bana mesaj atmış ancak ben görmedim. Daha sonra beni aradı. Bana 'Daha ilerleyen saat geç olmasın, misafirliktesin kusura bakma ne zaman halledebilirsin' dedi."

7 şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) "ALEYNA'YI BENİM YANIMA GETİRECEKSİNİZ" "Ben de 'Tamam nasıl gideyim taksiyle mi?' diye sordum. 'Yok Vito'yla Mustafa abiyi al ben ona haber veririm. Oradan Aleyna Hanımdan konum isteyin, arabanın anahtarı onda, aynı zamanda Aleyna'yı da benim yanıma getireceksiniz' dedi ve telefonu kapattık. Bu esnada saat 21.00-21.30 sıralarıydı. Ben de Mustafa abiyi arayarak Alaattin'in arayıp aramadığını sordum, o da mesaj attığını söyledi ve bana konum attı. Ben de 34 plakalı araç ile Mustafa abinin attığı konuma gittim. Mustafa abi geldi araca bindi. Aracı ben kullanıyordum. Aleyna'dan konum istedim. O da bana konum attı." ALAATTİN ARADI: "BEKLEYİN GELİYORUM" "Aleyna'nın attığı konuma yaklaşırken Alaattin beni aradı. 'Bekleyin ben de geliyorum, varmak üzereyim' dedi. Biz de konuma gittik. Yaklaşık 4-5 dakika konumda bekledik. Bu esnada Alaattin geldi. Alaattin gelince Aleyna da aşağıya indi. Aleyna dışarı çıktığında yanında daha önceden görmediğim, tanımadığım bir erkek şahıs daha vardı. Aleyna, Alaattin'in kullandığı araca binince bu şahıs oradan ayrıldı. Bu esnada Mustafa abi araçtan inmiş, Alaattin ile konuşuyordu. Daha sonra geldi benim kullandığım Vito'ya bindi. Bana 'Konum gelecek biz gidelim' dedi. Yaklaşık 1 dakika içinde bana Aleyna'dan konum geldi." İKİ ARAÇLA HEDEF NOKTAYA GİDİŞ "Olduğumuz yere 9 dakika gösteriyordu. Biz konuma giderken Alaattin Bey Mustafa abiyi aradı, 'Bekleyin beraber gideceğiz' dedi. Mustafa abi yerimizi tarif etti. Biz bayağı yavaşladık ama yolda ilerlemeye devam ettik. Hemen arkamızdan selektör yaparak Alaattin'in kullandığı aracın geldiğini aynadan gördüm. Alaattin önümüze geçti ve yola devam ettik. Ben konumu kapatarak onu takip etmeye başladım. Birkaç ara sokağa girdik sonra tekrar aynı caddeye çıktık. Ben yolu şaşırdığını tahmin ettim ancak takip etmeye devam ettim. Sonra bir sokağa doğru sağa döndük."